衆程自主研發TD/ADC系列住進軍全球

衆程科技創立於1988年，由懷抱著希望與熱情學有專精的6個年輕工程師集資成立，創立初衷〔衆程科技〕中文品牌識別意謂眾志成城，英文品牌識別〔EQUIPTOP〕源自於TOP EQUIPMENT頂級設備之意；意味著藉由大家的力量；創造出頂級之產品，用以勉勵自我團隊合作，不斷創新，持續改善之決心。





衆程科技自創立35年來，一直為顧客創造價值，我們跨足產業:航太、電動車、半導體、各類模具、精密零件等多元領域，磨床是精密製程最重要工程，因此衆程更聚焦在精密智慧製造領域，我們意識到產品的生命週期加速縮短，少量多樣的生產模式變成是一種趨勢，過去大量之生產製造模式正在快速轉變，少量多樣已成為主流，製造業服務化亦變成是一種潮流，一種趨勢 。未來的衆程靠轉型創生(技術密集，高附加價值）

眼光放遠、學習後天、勇敢創新、跨業合作、FFG打群架成為台灣另一個護國群山要角



衆程所生產的磨床及銑床有80％比例是外銷，其中最重要市場、歐美佔衆程出口比率達50%，東南亞及其他市場30%、內銷20%。累計銷售達14000台的磨床，用過的都知道，衆程機械魔鬼藏在細節中，從友善的人機介面，到穩定的產品精度，衆程機器的品質在在贏得客戶的信賴與讚賞 。來自客戶的嚴格要求也是鞭策衆程科技創新設計的動力來源~~我們結合產品創新力和優質的服務力相互組合之優勢，提升顧客效益的最大化是我們的最強大的競爭力，也能與客戶創造雙贏的局面。





響應工業4.0時代，自主研發TD/ADC系列智能化磨床工具機控制器，帶入網際網路連結，以物聯網為主軸的智慧磨床，能智加工、遠端監控、自主設備維修等功能。衆程六大主題說明 :1、大數據整合應用、2、即時服務、3、操作介面可視化監控、4、智慧聯網、5、元件壽期管理6、多國語系。



衆程擺脫紅海，導入精密智慧磨床製造:以提升產品最大附加價值為核心，以提供給管理者即時監控「轉型升級數位整合、智慧聯網AIoT、大數據應用、預知保養管理時間預警通知、整厰整線的解決方案」硬脆材料及難切削材研削…讓智能磨床大家找衆程就對了。我們了解客戶痛點，把90%使用習性、加工參數、砂輪磨料選擇、轉速應用、平衡震動、圖形對話、安全防護，以完整智慧化的方式融入到機台靈魂裡，堪稱性價比最高，且貼近客戶使用需求的智慧磨床。



因應美、日、德高端產品的優勢競爭，另外面對中、韓同級產品的急起直追，衆程科技除了必須持續投入研發經費之外，更專注於未來趨勢之應用；積極切入同業較少投入之新興難削材料磨削應用(如硬脆材料、航太複合材料…等)，並導入大數據應用、以智慧機械為主軸，與同業做出市場區隔。為解決客戶在銑削及研磨加工應用上所遇到的問題，依不同客戶需求提供最佳的解決方案 ! 預計兩年後中科智慧工廠新廠佔地1.45公頃竣工，將事業推向高峰。



