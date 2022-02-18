工具機產業智慧製造AI與微服務論壇 2/22登場

引領業界轉型智慧工廠

自2019年起，全球產業鏈與市場需求受到美中貿易戰、Covid-19等連續衝擊，使得全球製造業生產樣態逐步轉型為當地批量生產或少量多樣生產，世界各大廠商均紛紛導入智慧自動化產線與智慧製造相關技術，臺灣各工具機大廠也整合人工智慧(AI)、物聯網(IoT)感測技術，及微服務技術(SaaS)，將設備轉型為智慧機械，以因應當今全球市場樣態。

為此，中華民國對外貿易發展協會、臺灣機械工業同業公會、台灣工具機暨零組件工業同業公會與財團法人精密機械研究發展中心(以下簡稱精機中心)，並由經濟部技術處指導，特別針對工具機產業如何導入智慧製造AI與微服務應用技術議題，於2022年2月22日TIMTOS x TMTS展會上舉辦「工具機產業智慧製造AI與微服務應用論壇」，並安排座談活動讓與會來賓深入了解工具機設備如何進行智慧製造整合應用，以提升整體製造生產的效率，縮短產品交期增加接單量。

本論壇邀集業界、學界與研究機構多位專家進行工具機AI智慧製造與微服務應用技術分享，活動共分為「工具機AI智慧應用服務」(上午場)與「智慧製造管理服務」(下午場)兩大主題。

上午場次「工具機AI智慧應用服務」：將分享從智慧化零組件的開發，到工具機設備智慧化功能，以及智慧自動化周邊發展的系列產品與相關案例。先由國立臺灣大學羅仁權教授分享AI技術應用於智慧機器人及工具機設備在拋光研磨、去邊的最新技術及商機。再由精機中心分享經濟部科技專案支持開發之「車銑複合工具機與自動化周邊整合技術」及其發展趨勢。最後由近年致力與於發展整合工具機整機廠、零組件廠、消耗品及感測器解決方案的網聯科技股份有限公司，分享如何從智慧零組件發展智慧工具機之相關技術與產品。

下午場次「智慧製造管理服務」：針對智慧製造工廠所需的管理服務與微服務應用模組進行技術服務與實際案例分享。首先將由精機中心分享「智慧製造創新微服務發展趨勢」，達易智造股份有限公司分享「工具機加工產線智慧製造解決方案」，谷林運算股份有限公司分享「如何透過數位轉型解決中小企業人力、成本痛點」，科智企業股份有限公司分享「零接觸自動化管理人員作業與產能績效」。

工具機與金屬加工終端應用業者將可藉由「工具機產業智慧製造AI與微服務應用論壇」全面深入了解從設備端的工具機AI智慧應用服務到生產端的智慧製造管理服務，如何落實應用製造現場，讓工廠達到智慧製造生產，提升製造生產的效率與縮短產品交期。活動於2月21日上午10:00在南港展覽一館401會議室舉辦，活動開放現場報名。