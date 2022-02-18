漢瑞泰專業研製雙主軸四軸CNC專用機

以「HANRETEC」品牌立足機械業的漢瑞泰實業，致力研發CNC五軸工具機及工件製程整合；為了協助結合產學落差，建構五軸實機教學方案，並積極投入協助產業及學界加速理解五軸加工機應用，於日前新推出雙主軸四軸CNC專用機，滿足業界多元的需求。漢瑞泰「2022 TIMTOS × TMTS」於南港1館攤位J1224，歡迎蒞臨。

漢瑞泰創新研製推出雙主軸四軸CNC專用機。圖／李淑慧

特別是，漢瑞泰亦以MARK- II四主軸五軸加工機獲2022台灣精品獎，該MARK-II四主軸五軸加工機技術源自日本，輔以多年來在技術研發持續投入能量及資源，奠定對提升精密產品質量之專業工具機之開發及製程基礎，漢瑞泰實業亦展現該公司研發團隊能量，相信將可滿足未來產業發展及能源需求趨勢下業界發展之需。

於環保、綠色產品及節能減碳之考量，漢瑞泰各項產品均竭盡所能地使用可回收/環保材質；「MARK- II四主軸五軸加工機」擁有4倍速設備稼動率，可大幅節省設備、電力、人力、空間及製作治具成本，以電力需求來說可節省高達約70％。

該「MARK- II四主軸五軸加工機」搭配自主研發的高良率加工監控系統，可適用於汽機車的閥體、渦輪葉片、離合器箱、化油器殼體、壓縮機汽缸、凸輪蓋等，及3C電子產品、醫療產品領域，也可從事多軸向鋁壓鑄件、鋁鍛件、碳纖機殼等輕型五軸加工。機台可以連續24小時自動生產，省工序、省人力，作業效率更高。

漢瑞泰總經理杜裕貴特別重視傳承，在icap、職能基準應用及教學更是不遺餘力，例如設計並架構解決方案:五軸教學機，五軸教學方案、車銑複合教學機，車銑複合教學方案等，未來並將持續投入協助產業及學界理解五軸加工機應用及推廣各項相關訓練；展望未來，將堅持漢瑞泰公司核心價值-「漢瑞泰是您五軸機最佳夥伴」精神，持續努力不懈，徵求經銷商與市場合作。

詳情請造訪:http://www.hanretec.com