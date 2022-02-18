美溪機電自動定位加工中心機 為航太、半導體加工件帶來無限可能和創新

美溪機電創立於西元1985年，致力於開發一系列高規格之工具機產品，其中以放電機、線割機、細孔機、高速加工中心機、立式加工中心機為主，為航太、半導體加工件帶來無限的可能和創新價值。2月21日參加「TIMTOS x TMTS 2022」聯展，在南港展覽館L0804等6個攤位展出。展出今年最新機種工件自動定位加工中心機及視覺化的智慧門型加工中心機。

台灣之光！美溪機電與美國Belmont合作航太專用放電機種，倍受國際航太業肯定。圖／美溪機電提供

美溪機電董事長賴通仕表示，美溪機電創立初衷即希望製造高品質的加工機械，並同時提供解決方案。經過多年來的努力，機器應用於許多不同產業，其中包括模具業、航太業、汽車業、自行車業、3C產業與各種相關行業，機台銷售與服務遍及全世界。值得一提的，美溪機電專為美國Belmont客戶OEM&ODM代工及客製化生產GE飛機引擎及福特汽車引擎，30多年來已逾6、700台，產品品質備受國際航太業與汽車業客戶的肯定與信賴，堪稱台灣之光。

Belmont-Bob Ianitelli（右二）與美溪創辦人賴通仕（右三）攝於芝加哥IMTS展覽。圖／美溪機電提供

早期美國市場，是由創辦人自運機器到美國參展，在展會上認識Patterson模具公司的老闆Stan Patterson，開始賣出第一台在美國市場的CNC放電機。當時展會，美溪創辦人賴通仕回溯當年看到Belmont攤位，前去自我介紹，但是當時Belmont對美溪沒什麼印象，也沒有合作意願；卻在多年後，由於Patterson老闆Stan要退休了，所以幫忙介紹與Belmont接洽，才真正與Belmont搭上線，Belmont營運執行長Bob Ianitelli，於1995年拜訪美溪，終於開啟了雙方合作放電機契機。

因應美國航太業特殊需求，美溪機電推出大型雙頭放電機，供應GE、P&W等著名航太公司。圖／美溪機電提供

由於美國航太業特殊需求，如大型雙頭放電機，乃至2000年升降式油槽放電，「我們皆依照這些客戶特殊需求，與Belmont共同開發多種機型直到今日，雙方依然是合作緊密的夥伴與老顧客」賴通仕強調，Belmont主要客戶有GE, P&W等著名航太公司，近年來，美溪機電一躍成為航太級放電加工機製造廠的領航者。

美溪機電與Belmont共同開發升降式油槽放電機，致力成為航太級放電加工機製造廠的領航者。圖／美溪機電提供

放電加工機/銑床在模具業應用非常廣泛。模具是工業之母，随著工業發展興盛，目前台灣模具製造業已形成整體性加工環境，不論是模具製造，模具配件等都有完整的供應體系，從製圖/CAD/CAM設計到雲端串聯，自動定位的銑床，透過視覺夾爪，讓模具生產的效率越來越高。尤其在工業4.0浪潮下，機具聯網、生產流程透明化，設備狀態監控、軟硬體整合自動化實現智慧製造及虛實整合更是先進製造之未來趨勢。

美溪機電團隊早期和工研院、義大利CDM合作生產控制器，包含整合模具、治具、零件全製程加工之專業硬體機構。近來與台中市政府經發局強化「地方鏈結型計畫」，推動「視覺化的智慧門型加工中心機計畫」，提升自動化對刀作業，100％避免人工對刀疏失，該技術可移轉至該公司放電機、線切割機以增加機具之智慧附加價值；另與多所大學產學合作，致力於工具機精實系統的知識研究與應用，讓工具機產業的加工流程化、標準化，共同實踐精實生產方式，並提升美溪機電高速自動定位加工中心機之軟實力。

美溪機電榮獲2021台灣精品獎榮耀與表揚，美溪機電董事長賴通仕（左）與副董事長廖秉義（右）上台合影。

圖／美溪機電提供

賴通仕進一步表示，世界各國發展工業4.0的浪潮中，智慧製造亦為航太產業發展的必然趨勢，國內工具機業界亦應掌握此契機，發展智慧機械成功打入國際航太市場。美溪機電與國家實驗室合作太空專用鏡頭專用機（銑磨加工機），用AI視覺輔助工件自動偵測、校正功能、以及工件之像素座標與座標的智能轉化等，其近年研發的高階放電加工機RTA40亦榮獲2021台灣精品獎。

針對目前最熱門的半導體、電動車業零配件專用的金屬切削刀具，從模具冶具跨入銑削、小孔鑽孔等先進的刀具及數位化解決方案，美溪機電亦不斷精進與持續提供先進、完整的軟硬體解決方案，並實現產業永續發展。