TIMTOS x TMTS 2022 2月21日南港隆重登場

62國破千名國際買主線上預登

國內兩大工具機展首度攜手合作的「TIMTOS x TMTS 2022」工具機聯展，即將於2月21日至26日在台北南港展覽1、2館舉辦，共950家參展廠商使用5,100個攤位，工具機實體展睽違3年後回歸，線上展更同步展至3月21日，作為疫後臺灣最大規模展覽、2022年全球首發的工具機大展，「TIMTOS x TMTS 2022」已讓全球相關產業人士引頸期盼、熱血沸騰。

作為主辦單位之一的外貿協會更是突破疫情重圍及克服邊境管制限制，推出6大買主及媒體加強服務，到展前已有62國破千名國際買主線上預登，全球機械採購大會、行動採洽及媒體導覽總計已安排超過700場，將帶給參展商全新Hybrid展覽商機。

TIMTOS x TMTS 2022共有來自16國/地區海內外廠商齊聚一堂，全球工具機重要生產大國包括瑞士、德國、美國皆籌組國家館，各領域領導品牌菁英雲集如友嘉、銀泰、穎霖、上銀、新武、高鋒、慶鴻、發那科（FANUC）、美捷科（MAZAK）、東台、油機、瀧澤、永進、三菱（MITSUBISHI）、創浦（TRUMPF）、台中精機、台達電子、西門子（SIEMENS）等皆已備妥展示最新機種及智慧製造解決方案。

外貿協會表示，不少買主及媒體表示於疫情下對跨國商旅仍有疑慮，但對於臺灣防疫有成可辦理大型展覽深表讚嘆，希望能線上參與，貿協隨即推出6大加強國際買主服務，讓不便赴台的海外買主也能透過線上導覽員或視訊採洽共襄盛舉，其中不乏重量級買主，包括中國第一汽車集團、西門子土耳其分公司、美國機械通路商Mighty USA、中國鐵姆肯航空及精密產品工廠、日商大橋技研、俄國工具機代理商Finval、印度代理商Machine Tools India和保加利亞指標代理商NIS等。

另外，TIMTOS x TMTS的展場即時動態，精選廠商及亮點展品將透過實境「展場直擊Live Tour」、媒體帶你看展及「製造癮Podcast Live」在線播送，TIMTOS x TMTS Online線上展則收納參展商與其精選產品，並內建一對一即時通訊洽談及預約視訊會議功能，讓商機不漏接。

關於展場防疫，外貿協會更是提高防疫規格，除全程符合經濟部「會議及展覽防疫管理措施指引」外，並於展期間啟用雙效消毒機器人等，進行全日噴霧消毒及夜間紫外線消毒，也導入QR code無接觸式入場報到、發送每家參展商「防疫包」、及設有專責防疫小組監測及落實相關防疫措施，讓參展廠商及參觀者都能安心參與。

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