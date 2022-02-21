堡豐推NC數位化銑床 低成本達工業4.0需求

隨著工具機朝向工業4.0及智慧化發展，國內企業紛紛導入CNC工具機，替自家產品帶來更強大的競爭力，然長期深耕研發銑床的堡豐工業，認為CNC工具機雖各方面都好，但其昂貴價格仍是小型加工廠及大專院校無法輕鬆負擔的設備，故推出結合傳統與CNC設備的「PF-NC數位化銑床機台」（專利證號：M503959），不到百萬的價格，即將銑床機台升級具有數位化功能，有助機械產業的數位化發展，替小型加工廠及大專院校無痛轉型，達到工業4.0的目標。特別的是，該設備受到經濟部工業局輔助發展，以「協助傳統產業技術開發計畫」進行研發及指導，品質自然不在話下。

經理陳世英表示，目前CNC和傳統銑床由於價格及功能落差相當大，兩者市場價格帶之間缺乏中間性質產品，也就是具傳統銑床結構，加上數控面板的機台，其具有低成本優勢，更能兼顧手動與數位自動化，客戶能以相對低的價格，導入數控銑床設備，整體性價比提高，適合學校從手動到數位化的教育過程，學生操作錯誤導致的損失也較CNC機台低。

陳經理進一步說明，開發結合傳統與CNC產品並非一件簡單的事情，需考慮目標使用者－也就是銑床學徒或學生，可在同一機台上學習到手動加工技能，及編成應用加工程式之基本功能，PF-NC數位化銑床機台搭配數控電腦可讀取CAD、CAM轉譯出來的加工程式，像是使用G、M碼編輯程式來至做量產型工件，或由2.5軸機台進行複雜工件加工，其介面可依使用者需求自行設計，讓操作更簡單，加工成果不簡單。

堡豐受到經濟部工業局輔助發展，以「協助傳統產業技術開發計畫」進行研發及指導，開發「PF-NC數位化銑床機台」（專利證號：M503959），客戶可以不到百萬的價格，即將銑床機台升級具有數位化功能，有助機械產業的數位化發展，替小型加工廠及大專院校無痛轉型，達到工業4.0的目標。

不僅如此，其導入「台達聯網方案DIALink」控制器，利用API方式讓伺服器抓取控制器資料，達到智能監控、生產管理、排程設計等功能，讓操作者能夠無痛上手並達到提升效率的效果。

值得一提的是，堡豐在官網上用心建置VR-SHOW，點選機台上的撥放鍵能夠觀看機台加工過程，讓欲參觀機台及生產環境的業者彷彿身歷其境！

未來堡豐工業將持續投入更多心力開發在傳統－CNC之中間面銑床，滿足國內外大專院校銑床加工教學、有意採購並汰舊換新傳統銑床的中小型加工廠、工件精度需求不高、產量不多…等客戶，繼續協助台灣工具機產業轉型，並成為市場用戶購買該類產品的首選。更多堡豐工業產品及完整解說將呈現於2 月 21 日至 26 日 TIMTOS × TMTS 聯合工具機展台北南港展覽館1館1樓金屬切削工具機區I0011攤位。