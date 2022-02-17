億錡推減震搪刀系列 品質獨步全球

國內搪孔加工刀具指標大廠－億錡公司近年來持續在搪孔加工業精進，針對以往大型工件、震刀等問題加以改善，並推出減震搪刀系列，其可與BBT、SK、HSK、CAT等主軸相互搭配，使產品更具泛用性和使用便利性，進而提升整體競爭力，表現堪稱領先業界！而該公司以供應全面化的加工切削刀具為己任，以自有品牌銷售全球60多國，並不斷加強內部組織、設備與設計、銷售的能力，有望為搪孔加工領域寫下加工產業歷史新章！

90年代以來，國內工具機與加工產業在CNC化的浪潮下不斷發展，然搪刀方面幾乎淪為進口品牌的天下，億錡董事長羅堃錡認為，國內刀具業者具備優良原材料供應商、高端加工設備以及經驗豐富的加工技術水平，應是發展搪孔加工的好時機，於是著手設計研發，陸續推出各式搪刀、減震搪刀、減震銑削系列，擁有齊全的加工刀具產品線，光是在搪孔刀具即可覆蓋Ø3~Ø2000 mm的加工範圍，相較傳統加工刀具無論在性能上、應用面、精度表現等皆展現更加優越的特性。

經理莊裕翔表示，該公司組合式減震搪刀不僅涵蓋所有國際標準主軸規格，在搪孔長懸伸加工上更可涵蓋5D~10D的加工長度範圍。針對以往機加工困難點如: 大型工件、不規則形狀工件之深孔加工、長懸伸易導致震刀等加工瓶頸，現今均可採用適合減震搪刀來克服。進而全面提升加工效率、縮短加工時間、節省刀具成本、同時延長刀具、主軸以及機器設備的使用壽命。

除此之外，其在減震刀具的用心研發上不遺餘力，陸續投入研發人力及資金成本，特別設有專屬實驗室及檢驗室，針對開發成品進行震頻率量測，並記錄振幅、震動衰減率、時間、加工表面粗糙等，全套流程驗證下保證所有RBH刀具多年來建立的良好聲譽。

未來億錡將深入各個產業領域，持續了解使用者困難點及需求，不斷提升研發創新能力，為台灣研發、創造的優質產品提升國際競爭力。更多億錡產品將完整呈現於2 月 21 日至 26 日 TIMTOS × TMTS 聯合工具機展台北南港展覽館 2 館4樓零組件、配件區R0102。