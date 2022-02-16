固品機電專研細孔放電加工機，中走絲線切割機

固品機電科技成立於2013年，專業製造CNC線切割機、CNC放電加工機等系列，聚焦在中走絲線切割機、細孔放電機、放電加工機、EDM/WIRE控制器及專業用鞋/醫療鞋等專業設計、生產及銷售。

固品機電總經理李文湖憑藉多年研發工程師底蘊，率領團隊菁英掌握關鍵核心技術，將其擁有30餘年豐富的放電產業加工技術及經驗運用於中走絲，創新搭配中走絲專用數控系統及自行研發製造五軸聯動全智能中走絲切割機具有高精度與精細度，深獲加工業者讚賞。

以品質技術領先業界的固品，掌握關鍵市場技術及提供高CP值機種，該中走絲線切割機設計採加工業者的角度貼近客戶需求，操作上更考量使用者便利性持續改良機種，並取得專利 M539408「具有張力自動調整結構之線切割放電加工機專利新型專利」認證，實為精細度加工最佳利器。

固品機電「五軸聯動全智能中走絲線切割機」，新增智能化及人性化操作特點，具備六大核心指標：

一、連續30,000mm平方大面積切割實現Ra≦1.0um。

二、連續加工30個相同工件第一個與第30個的一致性誤差≦0.005mm。

三、100mm厚度多次切割上中下的尺寸誤差≦0.0 05mm，而200mm厚度切割上中下的尺寸誤差≦0.02mm。

四、大錐度切割《FD機種》60度/50mm厚度時Ra≦1.2um/3,000mm平方。

五、電極絲損耗0.01mm/100,000mm平方（均達300,000mm平方切割面積才需換絲）

六、包含絲筒換向時間切割效率可達160mm平方/每分鐘電流6 A以上。切割全過程有智慧型電極絲張力追蹤系統處理（WIDCS），保持恆張力切割不因電極絲延展損耗，導致精度、速度下降引起斷絲，在穩定電極絲張力系統自動緊絲運作下，讓產品加工效果趨近慢走絲 功能發揮最佳作用。

固品機電5軸-數控中走絲線切割機(鉬絲)系列-MC精密型。圖／固品機電提供

固品電機5軸-數控中走絲線切割機(鉬絲)系列─MC精密型系列，多項特點： 智慧型電極絲張力追蹤系統採交流伺服系統處理、注油裝置採自動定時注油、 Z軸採用輕質高強度航空鑄鋁合金材料。

放電加工專用機在市場競爭關鍵在於機台軟、硬體提升，提供客製化專用機設計讓客戶操作簡易，產品良率提升、高市占率，固品持續研發精進，輔以豐富專業放電加工機設計經驗，廣受海內外市場客戶青睞，成績斐然，並在世界各國占一席之地。

固品機電電話：886-4-25691149

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