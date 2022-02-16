我國產業創新與數位轉型－紡織雲世代供應鏈服務與ESG數位力

為協助紡織相關廠商了解政府推動產業創新、數位轉型及紡織雲世代供應鏈服務與厚植ESG(環境保護environment、社會責任social、公司治理governance)數位力的作法，特邀請經濟部工業局局長呂正華、紡織產業綜合研究所製程技術開發部主任黃慶堂及叡揚資訊公司處長賴俊仁蒞臨演講分享，對紡織上中下游相關廠商引用政府資源輔導，投入數位轉型與創新發展，助益頗大。

2月11日在台北市愛國東路22號紡拓大樓17樓第一會議室，由絲織、不織布等14個公會合辦的工業局局長呂正華演講會。因疫情關係，以實體限定80人，以及Youtube線上直播272人報名，共吸引了超過350人參與此項演講分享會。

工業局局長呂正華演講會。圖／絲織公會提供

工業局局長呂正華表示，在產業創新與數位轉型下，政府展韌性，於2020年5月建口罩國家隊，40天交出92條生產線，產能達2000萬片，除供應國內需求，讓每個人戴起口罩、打疫苗外，也送給友邦，並希望今年2022年好事成雙！

我國去年外銷訂單再創歷史新高6741.3億美元，等於一年拚十年。受到全球大環境改變，產業供應鏈移動，台商回國投資台灣搶搶滾，尤其高階製程扎根台灣如大立光大廠接力，投資台灣超過超過1兆6千億元。台灣產業的未來發展關鍵包括：5+2產業創新2.0 (AI 、5G)；以及台灣品牌、金融、人才(數位、雙語引進)、法規、兆元投資等七個項目、六大核心等數位轉型與設計加值。產業數位轉型包括：遠距醫療、遠距學習、串流影音、電子商務，預估2030年全球ICT總產值1.5兆美元，其中5G服務7千億美元，佔47%。

近五年內，經濟部工業局針對製造業數位轉型推動策略，結合法人與公協會成立跨域服務團助陣，並提供客製輔導。譬如流亞科技透過產業龍頭旭榮、儒鴻等織造與染整體系的企業，以大帶小帶動並打造紡織雲及接軌國際訂單。尤其透過紡織雲平台包括超過七成以上愛迪達的布料供應商使用流亞產品，引領台灣企業打入愛迪達、Nike國際訂單，並帶動135家企業上雲。

此外，紡織領域的雲服務，用雲端的SaaS系統連結，主要提供數位化布片平台服務，整合數位櫥窗、布片數位化、生產管理及線上協作服務，運用AWS的laaS服務，與VF(世界最大紡織數位設計商)串接服務，打入國際品牌商(Armani 、GAP)體系，拓展國際市場。

呂正華強調，「數位轉型快易通‧轉型升級攏ㄟ通」透過雲方案再升級，自行車零件製造商鋐光公司訂單承接量比過去提升1.5倍。此外，由食品所協助打造金蘭醬油發酵庫，保留老師傅經驗，降低300萬生產成本，並擴大馬、印、越等東南亞重要市場，全年產值增加6500萬元。

國內罐裝飲品代工天王歐典飲料，銷售全球五大洲超過60個國家。產品以養生概念為訴求，專門生產黏稠顆粒產品，提供不同量產之專業代工。為解決原料種類繁多問題，協助業者將物料管理流程數位化，運用Bar code條碼與PDA等方式，將資訊與現有ERP連結，物料管理作業時間減少30%。未來打通生產前後端資訊，可提早安排訂購原料，安排生產排程，進行臨時訂單生產，客戶交貨期預估由30天縮短為15 天，並提高原物料倉庫運用率。

國內有許多獲得卓越中堅企業獎，以專精市場的定位做法，猶如德國的隱形冠軍。台灣縱貫線上隱藏著北、中、南完整的產業聚落與優秀的企業，如北部產業聚落：資通訊、生醫、汽機車，中堅企業：162家(55.8%)，如致茂、穩懋、義隆、五鼎。中部產業聚落：自行車、工具機、光學、織襪、手工具。中堅企業：75家(25.9%) ，如巨大、上銀、慶鴻、百和。南部產業聚落：汽機車零件、螺絲螺帽、鋼鐵、金屬加工。中堅企業：51家(17.6%)，如璨揚、亞獵士、桂盟、南六。

面對全球碳中和趨勢下，對台灣企業而言，淨零碳排已不是競爭力而是生存力了。此外，勢必整合AI與邊緣運算技術，打造工廠元宇宙，這些已經成為數據營運工廠的必備條件。而綠色永續製造課題也成為供應鏈管理關鍵課題，更是挑戰管理者的應變能力。這是個挑戰與機會並存的時刻，因應全球供應鏈三大趨勢，智動化、綠色製造與微型數據工廠等重要課題，展現「智」造實力，打造台灣成為高階製造中心。