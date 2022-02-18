2022自動化機械暨智慧製造產業年鑑21日隆重上市！

由國內兩大工具機展首度結盟辦理的「TIMTOS x TMTS 2022」聯展，即將於2月21日至26日在臺北南港展覽1、2館盛大舉辦，工商時報將於2月21日出版「2022自動化機械暨智慧製造產業年鑑」，在展覽會場免費贈送給參觀大眾及國內外買主，歡迎現場免費索取。本書同步在工商時報官網出版數位專輯及電子書。(https://ctee.com.tw/topic/auto2022)

本報特別邀請國內產官學具權威的專業研究單位協助撰寫，本書針對2021~2022年國際工具機、智慧機械、自動化機械產業、製程整廠設備等，深入探討與剖析產業現況、市場動態及因應之道，提供更多參展產品資訊、產業趨勢及科技創新報導等，適合自動化工業、智慧製造相關從業人員及廠商閱讀。

內容多元 精彩豐富

產業趨勢篇

金虎年「虎虎生風」驅散疫情產業重回正軌

台南自動化機械暨智慧製造展 2022移師大台南會展中心

中小企業透過數位轉型邁向智慧製造

全球鋁金屬產業邁向高階製造之發展趨勢

工業4.0之零缺陷製造技術發展趨勢

科技創新篇

機聯網新利器U2 BOX 快速建構製造現場的資訊網路

淺析我國手工具產業邁向高階製造之機會

台灣工具機業如何使用CNC加工自動化

小型智慧製造產線與大數據技術的整合運用

名廠巡禮篇

機械業名廠CEO專訪行銷策略

產業亮點新產品開發上市

「2022自動化機械暨智慧製造產業年鑑」在國內重要自動化機械展會場免費發送參觀大眾及參展廠商，除了2月21日至26日「2022台北國際工具機展（TIMTOS）」在南港展覽館免費發送外，工商時報攤位位於南港展覽館2館7樓，攤位編號T0428。另外4月21日至25日在「大台南會展中心」的「台南自動化機械暨智慧製造展」，9月30日至10月3日在「台中國際展覽館」的「台中自動化機械暨智慧製造展」，現場也可免費索取，數量有限，送完為止。

2022自動化機械暨智慧製造產業年鑑電子書