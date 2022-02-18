微政工業 WELLCAM Tapping Machine攻牙機系列

微政工業股份有限公司創立於1989年，早期所生產製造的產品起始於各種型式的產業機械及專用機械之生產製造，並將產品銷售至東南亞各國，該公司開發製造之機種系列及其機器零件自製率高達80%左右。

微政工業於1998年致力於規劃新一代產品 Tapping Machine攻牙機系列開發、設計、製造與銷售，並同時將所開發產品第一時間投入於該公司加工生產線加以試練，以實際的使用經驗及測試數據加以改良WELLCAM 產品。

在市場開發目標方面，目前規劃將 WELLCAM 品牌行銷於世界各國，包括: 俄羅斯、法國、比利時、烏克蘭、義大利、土耳其、印度、印尼、馬來西亞、韓國、中國及台灣地區等，都獲得許多肯定與好評。微政工業將秉持「永續經營的理念」，努力追求技術與品質的提升，提供顧客更質優的服務為使命，以獲得客戶的支持與更進一層信任。

WELLCAM Tapping Machine可使用於各種產業，可配合 CNC 機械加工完成攻牙作業，減少浪費時間，增加CNC機械的工作效率，配合CNC 雷射切割機完成攻牙作業，其產品應用的產業範圍非常廣泛，例如:鈑金類、電氣箱製造、閥類、氣動閥、油壓閥、水閥、模具類及金屬零件製造加工業等。

目前，微政工業機械研製系列機種規格已臻齊全: GT系列─氣動攻牙機、HT系列─油壓攻牙機、ED/AD系列─鑽孔機，以及相關選配零件─攻牙機選配裝置，例如: 90º萬向攻牙機轉換器及手提式磁性座等，全力滿足業者之需求。微政工業相信，其所提供的攻牙機系列將能為客戶降低生產成本，提升工作效能，成為現代加工作業不可缺少之設備。

公司網址: http://www.wellcam.com.tw