樺南公司 引進ALPHA LASER雷射焊補機系列

為因應3C產業蓬勃發展，在精密模具的修補需求上，「雷射（激光）焊補機」可說是最佳的模具修補工具，主要是因「雷射焊補機」係以高能量脈衝、雷射光束經聚焦成小點光斑產生高溫，可將焊材與工件熔合達到精密焊接的效果。修補作業時，不會產生塊狀及造成材料變形，應用範圍廣泛，是精密焊補利器，且可有效降低人工及材料費用，尤其，特別是針對鋁材的氣孔焊補及焊接等作業。

專業代理精密模具、打光研磨、被覆、焊補設備已逾30年的樺南公司總經理江輝雄表示，「雷射補模」目前在全球已經是廣為業界所熟知的新技術，該公司總代理德國「ALPHA LASER雷射焊補機」系列機種，包括AL（開放式）、ALW（密閉式）、ALM（手臂式）等焊補機，最高功率達500W，操作簡單、作業快速、加工品質高，不僅可應用在精密模具工業、工具、焊補，也廣泛運用在醫療器材熔接、汽機車零組件加工及航太產業加工等，可加工材料廣泛，例如: 冷、熱作合金鋼、不鏽鋼、工具鋼、青銅/黃銅合金、鋁、鈦、金銀等金屬。

樺南公司總經理江輝雄並表示，由於「ALPHA LASER雷射焊補機」系列機種的精密度、效率、安全及迅速的售後服務，現已深獲3C產業加工廠的青睞採用，是模具焊補熔接業界第一指名品牌。

目前，樺南公司所專業代理的產品除了德國「ALPHA LASER雷射焊補機」系列外，還有德國NOVARPAX精密電動研磨設備、日本URAWA精密電動研磨設備、日本SANWA超音波研磨設備、冷補機、冷焊機、碳化物鎢被覆機、美國Rocklin表面硬化被覆機、法國SST冷焊機、日本3A油石及研磨材料、PSM塑膠成型埋入士螺母等。

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