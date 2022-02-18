慶祥機械 數控自動型圓鋸機提升效率

慶祥機械工業股份有限公司致力於圓鋸機、鋁材圓鋸機、裁板機及管料倒角機之專業製造及銷售，創立於1983年迄今將近40年，一直以來秉持「品質、服務、創新」的經營理念，並且年年推陳出新，推出新機種以滿足客戶需求層面，近期又開發出一款「NC數控自動型圓鋸機NC-100-4AT」，有效提升加工效率。

慶祥公司新推出的「NC數控自動型圓鋸機」，機台除了原本舊有的特點，採超硬鋸片，主夾鉗上壓側夾，夾持牢固準確。送料機採用擺動式及伺服馬達配合滾珠螺桿傳動，送料精度高，採油霧式冷卻，乾淨無汙染。該產品裝有鋸片過載保護裝置觸控螢幕操作，操作簡單，一般作業員即可操作。料頭、料尾、成料自動分離，鐵屑自動排出。鋸片三點夾持設計，降低鋸片振動，提高鋸片壽命。此機型的鋸切方向有別與以往的模式，此次開發的重點是在於以45度斜角鋸切，提升鋸切效率，以及最短尾料30mm。

慶祥公司另外推出「旋管式切管機CH-1000-3AS」，其旋管切割最大管徑可達1000mm、最小100mm，還有，最大的好處在於反向切割，切割點小，阻力小，容易切割，平行度近達百分之百，切割快速，可切割不鏽鋼管、鐵管、壓克力管，大小管徑快速定位，節省成本，切割片約在新台幣100元以內，提高精度。

慶祥公司提供先進的機械設計技術，以及人性化的操作模式，整體客戶群已遍佈全球，在韓國、日本、越南、歐洲及東南亞地區皆有專業代理商及銷售據點，大陸地區也設有配合據點，負責整個大陸市場的需求，透過這些代理商將產品推廣行銷，並且取得當地市場及客戶群的認同，適時聽取客戶的建議，不斷改良、精進技術，以創造出滿足客戶需求的產品。

未來，慶祥公司仍會繼續積極在其他國家尋找更多的專業代理商，以達到銷售國際化的願景與局面。

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