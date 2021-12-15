金上源多工位轉盤式油壓沖床 強調高品質、省人力

自動化油壓沖床專家—金上源機械有限公司（KSY）所創新開發出的「多工位轉盤式油壓沖床」，可同時進行多工件的組立裝配及多沖製程，比直線搬運更快速，且具有自動送料及自動取出設計，並可依作業需求加裝送料機及機械手臂取入或取出等功能，能大幅節省人力，提高品質穩定度，減少人工因素造成的不良品，生產效率更高，投資報酬率高，很適合各機械產業零件加工及扣件組立裝配，系列機種並可加裝專屬的專利「工具櫃型桌架」，實現6S工作環境現場管理目標。現正於南港展覽館一館的台北自動化工業展L1214攤位展出。

金上源表示，該款「多工位」油壓沖床生產作業行程係採於沖壓作業範圍外完成入料後，即旋轉入內進行沖壓生產，再旋轉至沖壓範圍外取料，確保以人工上下料時，雙手不入沖壓區的作業安全，且可設計加裝自動送料及取出功能，達到有效節省人力、增加自動化作業工時、提高生產效率的目的。尤其，該機型特結合了沖床與壓床優點於一體，具備速度快、下死點準、二段行程及加壓時間可延遲等功能特色，加工品質更出色、穩定，同時亦可當作一般沖床使用。

另外，該系列沖床並導入德國「SICK」「PSDI安全確保系統」，能確保作業安全，且可有效降低系統操作循環時間的差異，將生產效率提高15~35％，同時大幅改善作業人員操作的人體工學。

網址：www.ksy-machine.com。