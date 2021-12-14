貿易局數位行銷助機械海外推廣

為協助我國機械產業拓展海外市場，經濟部國際貿易局辦理「智慧機械海外推廣計畫」，推動多項數位行銷措施協助機械業者突破疫情困境。今(14)日於台中辦理成果發表會，協助業者找出下一個臺灣具競爭優勢之海外市場與出口產品，行銷國際。



精密機械研究發展中心協理周麗容介紹海外推成果。圖／業者提供。

貿易局江局長文若表示，儘管全球面臨Omicron病毒的威脅，但是我們還是守得很好，尤其是我們的機械產業，在過去這段疫情期間展現了堅韌強悍的特質，出口值逆勢成長，其中11月台灣工具機出口值近2.8億美元，創造單月新高表現亮眼，也讓全球都看見了我們的產業實力。

為了協助業者在疫情期間持續拓銷國際市場，貿易局推出了多元的數位行銷工具輔導資源，包括首度推出線上公版展覽平台，360度環景科技平台等，讓買主透過最新科技，不用出國也有如親臨工廠！另外今年也協助30家獲得台灣精品獎的廠商拍攝企業形象影片，讓國際買主快速認識臺灣產品的好品質。

發表會中並由臺灣機械工業同業公會、台灣工具機暨零組件工業同業公會及台灣木工機械工業同業公會三公會分享協助68家業者推動數位行銷之策略作法及成功案例；另會中也分享全球機械設備市場趨勢，協助業者找出下一個臺灣具競爭優勢之海外市場與出口產品，行銷國際。

為使數位行銷向下扎根，貿易局將首度導入「智慧工廠產業地圖」，以智慧製造為核心，納入所需之硬體設備廠商介紹，進行海外推廣及線上洽談，以及「AI智能化生成人與遠端服務技術」，透過AI生成人，助攻不同語言市場，讓懂技術不懂語言的人，也可順暢地以當地語言介紹產品，達到遠端服務與拓銷目的，成功抓住後疫情時代的數位新商機。