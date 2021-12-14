幸康電子 磚塊型DC-DC轉換器專家

台北國際自動化工業大展12月15日將於台北南港展覽館1館盛大展開，國內電源轉換器供應大廠幸康電子將於攤位Q1015展出適用於自動化設備應用的相關主題產品，尤其是高技術、高品質的磚塊型DC-DC電源轉換器。期待在疫後的這場國際大展，能有報復性看展人潮湧現，可以和相關產業開啟跨領域合作，精準市場布局，追求創新，邁向永續。

在全球電子資訊、工業產業等領域不斷擴大發展之下，目前使用者對於電源供應器的功能性要求越來越高，歐美國家等競爭者也越趨強大，形成百家爭鳴的情況，為與全球各領導廠商競爭，國內的電源供應器廠商更需展現創新實力。

深耕電源產業三十年 戮力研發DC-DC磚塊型電源轉換器

幸康電子扎根電源產業三十年，專業生產各式交直流電源轉換器，總經理顏雲曉指出，相較於其他電源供應器大廠，幸康電子在研發小型化、散熱快及高品質的電源供應器上有相當程度的優勢，採用分類領先的戰略，深耕「DC-DC磚塊型電源轉換器」，並投入大量資源研發、生產，而其所研發之產品為技術層級較高的應用領域，如工業電子設備、網路和通訊設備、醫療儀器等，而非電腦資訊等一般消費性電子產品，在追求高品質的同時也顧及其產品價值及生產力，每每交貨總能獲得客戶青睞，一次次地做出能與國外歐美大廠相抗衡的產品，也是幸康電子長久以來能夠外銷至歐美、日、中的關鍵，可謂台灣之光。

顏總經理表示，過去國內設備業廠商在電源供應器的需求多向歐美大廠採購，在價格及交貨期上較難掌握，該公司看好國內市場發展潛力，憑藉三十多年來DC-DC的設計經驗，未來將持續研發出更加高品質的交流轉直流磚型電源供應器。幸康電子秉持著「提供少量多樣且高品質的電源產品，同時保有彈性來滿足客戶需求」的理念，將產品品質發揮到最高境界，穩站磚塊型電源供應器領導品牌。