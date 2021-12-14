台北自動化展：錡鋒技研秀最新機械手臂末端元件技術

機械夾爪及自動化週邊配件大廠－錡鋒技研自動化有限公司戮力研發創新，近年已成功開發出氣動機械夾爪、電動機械夾爪、真空元件部品、氣動剪刀、自動化週邊配件、機械手臂防護衣、安全防護圍籬等全系列產品。錡鋒技研12月15日至22日將於2021台北國際自動化工業大展J128攤位亮相，現場展出工業型機器人與協作型機器人搭配末端元件動態演示，期盼以一次次創新的技術滿足市場客戶需求，創造更多商機！

自動化整合服務 打造客製化、模組型機械手臂末端執行元件

總經理簡詩展指出，國內工業發展迅速，加上勞動力結構改變，業界無不加緊腳步拉抬生產線需求，紛紛導入機械手臂配合自動化設備，以追求更高效率。然在機械手臂上運用不同的末端執行元件是企業制勝的關鍵，有鑑於此，錡鋒技研提供多樣化的自動化整合服務，包含全方位自動化系統、機械手臂終端效應器零組件，更在機械手臂夾爪治具設計上有著經驗豐富且超越同業的專業程度，打造機器人自動換模系統，為市場客戶量身打造「客製化」或「模組型」的全新設計規畫方案，藉此提高生產效率、良率以及降低成本，協助國內外大廠於疫情關鍵轉型期無痛升級產線、提高生產效能，邁向安全新未來。

簡總經理進一步表示，配合現今ISO及勞工安全規範，企業紛紛導入廠房安全系統，以錡鋒技研生產之工業安全防護圍籬及機械手臂防護衣為例，前者可配合客戶需求彈性變化組合，且容易安裝及拆卸，使用之塑膠板更符合UL94V0與EN1598防火規格和國際安全規範；後者則可配合四軸SCARA及六軸多關節手臂，提供在不論是潮濕、粉塵、化學物質、高低溫環境下皆可運作的材質防護衣，達到防止機械手臂遭受汙染的危機，進而增加使用年限。兩項獨家研發產品皆保障第一線人員的安全，及機器人的壽命降低維修成本展現企業社會責任。

機器人防護衣可保護機器人在高、低溫、潮濕和腐蝕性空氣中的環境工作，達到防止機械手臂遭受汙染的危機，進而增加使用年限。圖／業者提供

各大廠紛紛導入 品質值得信賴

錡鋒技研成立僅六年時間，卻已擁有在上銀、台積電、漢翔、工研院…等國內知名大廠導入的實務經驗，簡總經理以使用者的角度出發，創造出得以媲美歐美廠產品的程度，因而受到自動化業界的喜愛廣為採用。