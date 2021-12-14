葉興機械獲頒臺中金手獎殊榮

第20屆台中市金手獎，已於11月5日舉行頒獎典禮，今年有20家廠商獲得評審青睞。分別為台華精技、德川機械、舜鵬科技、家豐工業、葉興機械、八結國際、明椿電氣機械、竣驜企業、寶嘉誠工業、旻成齒輪、層層包裝事業、群祐機械、久鐵工業、潭子精密機械、經緯度企業、上好印刷、玉鼎電機實業、龍興生化國際、全豐鐵工廠、博琝實業。在疫情嚴峻及報名家數歷年最多的情況下，更彰顯得獎廠商的卓越成就。臺中市長盧秀燕於頒獎致詞時也肯定得獎廠商是取之於社會用之於社會的隱形冠軍，並感謝企業為社會的努力與貢獻。記者特別採訪深耕貼合及切條設備的葉興機械，分享53年的創業亮點。

葉興貼合設備應用領域廣泛，是許多生活用品的幕後功臣。圖／葉興提供

深耕貼合分條設備 勇於創新研發

葉興機械53年前由葉春和先生創立，早期以製造鞋業、製帽業、紙業相關貼合設備起家，隨著時代的演變及產業發展，在第二代葉進發總經理的帶領下，不斷創新改革，投入精密上膠技術研發、開發物聯網WIFI無線技術、成本運算系統等先進技術，應用於貼合塗佈機及切分條機等設備，大幅提升機台效能，因此能跨足高科技材料，包含電子材料、機能性物料、薄膜物料等領域。在新冠肺炎全球爆發後，更即時應用於防疫物品等生醫材料領域，讓葉興機械引領產業，創造貼合奇蹟。無所不貼、無所不切，貼心切入您的需求，是葉興機械對專業服務的堅持。

不斷創新改良，成為葉興機械客製化最大的後盾。圖/葉興提供

與優質膠商合作 提供客戶創新材料

在貼合產業中，膠水是影響品質最關鍵的材料之一，葉興機械在創新研發上，長年與各大膠商緊密合作，例如永光化學、大東樹脂、南寶樹脂等優質廠商，都是葉興長期配合的膠水品牌商，讓葉興能為客戶的創新材料，找到最適合的膠水，並透過實驗打樣抓參數，打造出一部部專屬的貼合及切分條機台。

先進自動化功能 降低人力成本

在機台製程上，葉興也不斷優化機台功能，透過張力控制及對邊系統的升級，原本需要6-8個人在收放料處作業的傳統機台，在升級自動化功能後，只需要1~2個人就可以輕鬆作業，有效的大幅將低人力成本。



葉興機械出品的環保貼合機。圖／葉興提供

3合1高階貼合機 提升80％產能

另外，在貼合製程的優化上，傳統製程若要做3合1的布料貼合，會需要在2合1機台上做兩道加工，非常耗時。特別是使用PUR濕氣反應型的膠水時，更要等待6-8小時的熟成時間，必須花2天才能完成3塊物料的貼合。因此葉興也研發出3合1的高階貼合機，1機就能降低2倍貼合製程，減少10位人力配置，並提升80％機台產能。

物聯網WIFI無線技術 智能成本試算

隨著智能科技演化，多年前葉興也連結了WIFI遠端連線，讓客戶透過手機、平板就可以監看機台的實際生產狀況及用電量，透過智能電表，就可以看到廠房的總用電量及所耗費的成本，非常簡單又智慧。貼合參數也透過升級機聯網功能，讓操作參數可以連結電腦產出報表，解決貼合經驗無法有效被傳承的問題。

導入線上展覽室 疫期業務不停歇

全球新冠肺炎爆發後，許多實體展覽被取消，在執行長帶領的行銷團隊，也打造了線上展覽室，透過realwear智能眼鏡，與國外客人即時線上展示介紹機台。新客戶可藉由透過公司優化的網站、Youtube影片及LinkedIn認識葉興的機台，讓業務不因疫情而停歇。

葉興總經理葉進發號召舉辦愛心捐助活動。圖／葉興提供

熱心公益 回饋鄉里

從社區回饋到企業贊助，皆能看到葉興的身影，葉興今年全體總動員，自發性舉辦二手愛心義賣，將所得捐助到無國界醫生組織，幫助弱勢國家渡過疫情。今年旱災臺中限水時，也捐贈清水區善美真國民小學水塔，並協助運輸及安裝，解決該校儲水問題。此外，葉興機械連續兩年贊助Inside Taiwan曬台灣文化協會與台中女中合辦的TEDxYouth青年演講活動，希望讓世界聽到台灣青年的聲音。而一年一度的媽祖繞境，葉興也提供休憩場地、員工煮平安餐供香客們享用。葉興也協助舉辦社區電腦課程，員工擔任助教，教導長者和地方媽媽使用3c設備。葉總經理說，這次獲獎給我們很大的鼓勵，我們將把這份榮耀化為動力，未來將更努力經營企業，為產業發展做出更多貢獻。