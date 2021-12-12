東佑達台北自動化展 秀「更全方位自動化方案」

東佑達將參展2021年台北國際自動化展（2021年12月15日至18日，台北南港展覽館一館4樓L-608攤位），將展出「滑台模組」、「電動缸」、「單軸機械手」、「線馬模組」、「桌上型／直交機械手」、「無人搬運系統」等六大項目，以多樣化的移動、旋轉、取放、頂升運動等自動化傳動模組導入各種相關製程的工件搬送、對位、產品組裝、視覺檢測、螺絲鎖附、焊錫等應用，提出更完善的機電整合配套措施，跨大產業使用層面，提供產業供應鏈最佳自動化解決方案。

以不斷革新自動化的解決方案作為品牌核心理念，東佑達今年推出的新品特色除大幅提升效能、增加功能性及穩定性、著重小型化來減低設備所需空間外，省配線省組裝工時也是相當大的看點，東佑達今年新品的廣度與深度皆有所提升，以因應各行業自動化導入時的多樣性與特色。除了以上看點外，新品的垂直整合核心元件自製比率高，用以降低成本與售價，直接回饋系統整合商等之自動化使用者，也是東佑達想要強調深耕自動化市場與擴大市占率的一個決心。

共展出數項年度新品，全面升級進化

今年滑台模組新品「經濟型推桿式螺桿滑台」推出第二代全新結構設計，採用超輕且耐用的「不銹鋼」支桿，改善舊有規格的鐵支桿，有效減輕重量，價格更低，長行程使用者可選擇新亮相的「齒排滑台ETK系列」而不必拘於長行程使用皮帶滑台精度不佳問題，齒排滑台最長行程可達12M，擁用高水準的抗扭剛度，可解決長行程使用下，也要保持精度的問題。

機電整合產品「扁平型螺桿/皮帶電動缸」系列，體積小型化、高度比原來熱銷產品G 系列更下降了20mm設計，使用上空間占比更低，最長行程可對應到3000mm，是市售同類型產品的3倍以上。

而今年一大看點的「控制器內藏型電動缸」，除了上述特點之外，再加上控制器及編碼器內藏的設計，幫助客戶節省安裝空間。相較於氣壓缸模組，東佑達的電動缸模組方便維護保養，能源轉換上效率高，降低電力消耗，有效減少碳排，真正協助客戶達到「智慧製造、綠能生產」。

今年貢獻相當營收占比的「線馬模組」是東佑達視為明日之星的未來性產品，除了甫獲得2022年台灣精品獎的同級產品世界高度最低「軌道內嵌式線性馬達機械手LGW系列」，東佑達從既有的一般滑軌結構、軌道內嵌結構、有鐵芯、無鐵芯等多樣搭配組合外，今年更加入「軸棒多動子線馬電動缸」、「線馬電動缸」等概念產品來不斷擴充線馬產品線，藉此提高線馬市場市佔率。因應市場對於精密定位、高速移載與微米、奈米之控制需求不斷提升，東佑達今年更首度跨入奈米與微米級定位系統之研發製造與銷售。新成立旗下子公司「東佑達奈米股份有限公司」，主力製造高精度之「空氣軸承平台」及相關周邊產品，推廣精密製造概念導入物聯網、車用電子、高速運算等新興科技應用產業，相關展示也將於此次展會推出。