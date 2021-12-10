豪昱磁力研磨機2021台中智慧機械展 新品亮相

全方位脫磁解決方案專家-豪昱電子，在2021台中自動化機械暨智慧製造展隆重推出二項新品：循環式磁力研磨機及靜止型脫磁機。歡迎蒞臨，攤位A417（與翰坤公司合展）

循環式磁力研磨機-高產能、自動化、省人力機型，實現單人操控多台機器之自動化理想。

Holding靜止型脫磁機-厚重大型鋼件，消磁解決方案。圖／李淑慧

靜止型脫磁機系列產品，專為大型長型工件脫磁設計。

磁力研磨機為豪昱電子創新發明產品，榮獲台灣、大陸、美國、歐盟等多國發明專利，工業界應用超過20年，超越傳統技術，能高效率去毛邊、拋光、洗淨。磁力研磨無死角，可深入溝槽或孔洞，並且不傷工件尺寸精度，亦不造成變形。

近年磁力研磨於半導體製程設備、以及水路油路元件的清洗上亦有許多成功案例。

相比傳統研磨方式，磁力研磨有兩大特色，其一為高精度研磨，磁針研磨力道細緻，因此不會影響工件尺寸，也不會造成工件變形。非常適合處理有公差要求的精密工件，如螺牙，或易變形斷裂的，薄型沖壓件、長棒/針狀工件、鋁板等。其二為無死角研磨，磁針可深入工件各角落，不論是螺紋、狹縫、溝槽或盲孔等，皆有研磨效果。最適合處理手工/震動研磨無法處理的死角。

豪昱電子提供專業之免費試磨服務，洽詢電話：（04）22511479

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