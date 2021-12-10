國際精工大風扇　台中機械展耀眼登場

2021台中自動化機械暨智慧製造展12日在台中國際展覽館隆重開幕，國際精工公司團隊（AMT TECH）在A206攤位展出具有高節能效益的5米直升機大風扇與2米大坦克扇，可吹出每秒1～3m的黃金風速，號稱全球最智能的大風扇，成為對付酷熱廠房空間的最強剋星，並可較傳統機種節電70％以上，開展後成為人潮爭睹的焦點。

創立於2012年的國際精工AMA TECH，早期以生產滾珠螺桿與線性滑軌等機械關鍵零組件研發製造為主要服務項目，並致力研發創新，取得近200項多國發明及新型專利，於2018年轉型研發製造直升機大風扇系列空氣調節系統，該公司專業研發團隊以其豐富的設計經驗，將航太機構材料設計與永磁變頻直驅馬達結合，成為超大型節能環流風扇的市場領導先驅。

國際精工以創造「The Most Comfortable Air」做為經營理念，提供客戶在大空間氣流循環與體感降溫的最佳解決方案，並加入AIoT智能控制系統，讓客戶能親身體驗地表最舒適自然風力。該公司並研發出坦克大風扇與低能耗的負壓風扇等新產品，不管是要比運轉效率、節能省電、靜肅性、馬達壽命、結構安全或CP值，環顧全球幾乎找不到競爭對手，被譽為風扇業界的革命性創舉。

由國際精工團隊研發製造的變頻馬達，因特別採用電梯級稀土釹鐵硼設計，搭載有業界最高密度的獨家純銅全自動繞線技術，讓其運轉起來既輕盈又無聲，比傳統齒輪式馬達可節省五成以上的電力，平均每小時電費花不到1元，且其扭力大，在低速運轉下能吹出地表最舒服的風（每秒1至3米），且風力擴散面積大，實測一支7米大風扇可達到約400坪的全覆蓋效果，讓體感溫度瞬間降低5度，打造出健康舒適的工作環境，未來銷售潛力看好。

國際精工直升機大風扇號稱能打造出地表最舒適的風，可幫助用戶解決各類空間酷熱的問題，在台灣上市後受到各行各業的歡迎，使用的產業遍及鐵皮工廠、物流倉庫、汽配整修廠、展會中心、大型商場、機場、高鐵站、體育館、健身房、各式球場與農牧漁養殖場等，相當多元廣泛，讓其銷售與安裝數量水漲船高，成為台灣業界的領導品牌。