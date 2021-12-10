樺南 代理德國ALPHA LASER雷射焊補機系列

為因應3C產業蓬勃發展，在精密模具的修補需求上，「雷射（激光）焊補機」可說是最佳的模具修補工具，主要是因「雷射焊補機」係以高能量脈衝、雷射光束經聚焦成小點光斑產生高溫，可將焊材與工件熔合達到精密焊接的效果，修補作業時，不會產生塊狀及造成材料變形，是精密焊補利器，且可有效降低人工及材料費用，尤其特別是鋁材的氣孔焊補及焊接。

專業代理精密模具、打光研磨、被覆、焊補設備已逾30年的樺南公司總經理江輝雄表示，雷射補模目前在全球已是廣為業界所熟知的新技術，該公司總代理德國ALPHA LASER公司系列機種，包括AL（開放式）、ALW（密閉式）、ALM（手臂式）等焊補機，最高功率達500W，操作簡單、作業快速、加工品質高，不僅應用在精密模具工業、工具、焊補，也廣泛運用在醫療器材熔接、汽機車零組件加工及航太產業加工等，可加工材料廣泛，例如冷、熱作合金鋼、不鏽鋼、工具鋼、青／黃銅合金、鋁、鈦、金銀等金屬，且由於ALPHA LASER系列機種的精度、效率、安全及迅速的售後服務，現已深獲3C產業加工廠的青睞採用，是模具焊補熔接業界第一指名品牌。

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