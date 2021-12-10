金上源 開發新型工具櫃型桌架

專注於創新研產無人自動化油壓沖床設備的「KSY」金上源機械公司，日前再針對該公司所產製的油壓沖床量身打造成功開發出新款工具櫃型桌架，可讓現場作業更簡潔、快速、高效、安全，能有效協助使用業者貫徹實現6S工作環境現場管理目標，該新產品並已榮獲新型專利肯定，且蒙獲日本等國際廠商的讚賞與青睞。現正於本報所舉辦的台中自動化機械展A300攤位發表展出。

金上源公司表示，該工具櫃係設計於該公司油壓沖床下方，利用機台有效空間，讓機台兼具收納、儲存物品等功能，無論是工作中所需的報表、工具、模具、零件等皆可收納至櫃中，所需物品隨手可得，操作人員不需經常往返儲物間，可大幅節省時間及提升工作效率，同時改善環境，讓工作環境更整潔、美觀。

該公司並表示，開發該工具櫃主 工具櫃型桌架 要是為了實現「Sort整理」、「Set In Order整頓」、「Shine清掃」、「Standardize標準工作流程」、「Sustain持續養成良好工作習慣」、「Security安全」等6S工作環境管理目標，期許進一步協助使用業者早日具備操作精密與高端製程的卓越實力，並重視員工職業健康與安全，設置各式軟硬體防護措施，達成零事故工安目標，同時藉以達到工作效率與產品品質全面提升的目的。

網址：www.ksy-machine.com。