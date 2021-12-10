富偉 看好汽車產業智慧製造需求

現在國內新冠疫情已穩定趨緩，進入後疫時期，富偉科技集團總裁蕭文龍表示，目前國際經濟景氣已逐漸復甦，然而包括機械業等多數產業卻正面臨著原物料、運輸費用、工資「三漲」及貨櫃、碼頭、運輸「三堵」的市場窘境，其中三堵預估至少需要數個月的調整去化才能恢復正常，而工資上漲也將造成經濟成長復甦速度减緩，同時還須預防關稅所產生的貿易障礙問題，上述問題皆亟需儘快設法因應解決，台灣產業景氣才能獲得有效回復。

蕭文龍並指出，由於市場的需求永遠存在，未來經濟的復甦只是看成長速度的快、慢而已，而眾多產業中的民生工業未來發展是最被看好，預期將會帶動經濟景氣成長的速度，其中也包括市場持續暢旺的汽車產業，相對亦將再創造成型製造設備的成長需求，尤其，大陸由於地理位置需求及民眾經濟狀況改善與成長，在疫情期間汽車需求成長20~30％，疫後汽車市場需求將會再回復成長榮景，後勢發展相當樂觀，智動化生產製造設備的市場需求也將持續擴大。

蕭文龍並強調，「智慧製造」是加速產業與經濟成長的重要因素之一，更是降低成本的最佳方式，同時也是各產業未來積極追求的生產目標與發展趨勢，業者除可直接規劃引進智動化生產設備外，也可將廠內原有生產設備、製程進行改善升級。

他進一步指出，以汽機車零配件產業而言，「智動化生產」的確可達到提高產效、降低成本、提升品質、減少庫存與及時對應生產等提振市場競爭力的需求，同時達到精進生產質與量、符合智慧化生產趨勢、產業升級的目的，尤其，整體國際景氣在隨著各國疫苗陸續施打及疫情獲得控制穩定後，經濟景氣必然逐漸好轉，呈現正成長，橡塑膠成型與金屬成型市場也將受惠於全球車市大幅成長需求，有望呈現倍數成長。

富偉集團除積極努力做好迎接景氣回升的企業布局，並持續深耕精進發展智能模具管理系統整廠設備外，為了整合集團生產資源，大陸寧波廠生產部門已完成整併至佔地18,000坪的淮安廠，而寧波廠為因應射出成型機市場服務需求除保留營業部外，並設立發貨倉庫，藉以貼近市場持續提供一條龍服務，兩廠合一後，技術、生產、工作內容等企業經營資源相互挹注，可更進一步深化大陸市場的經營布局，同時已規劃於淮安廠建蓋「智能模具管理系統」示範工廠，屆時該廠將投入樣品打樣的示範生產，將智慧成型產線進行更完整的示範呈現。