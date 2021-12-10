中台灣今年唯一機械展 10日登場

滿足採購、拓市、尋找合作夥伴等各項需求

由工商時報與台中市度量衡同業公會共同主辦的「2021台中自動化機械暨智慧製造展」將於12月10至13日在台中國際展覽館展出，在2021年的尾聲提供滿足採購、開發市場及尋找合作夥伴等各項需求之平台，開拓商機迎來2022年的榮景，精采可期。

開幕當天邀請經濟部工業局主任秘書周崇斌、台中市副市長令狐榮達、經濟部標準檢驗局局長連錦漳、台灣機械工業同業公會理事長魏燦文、台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲、台中市度量衡商業同業公會理事長蕭春南、台灣區電機電子工業同業公會副秘書長廖志容、台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊、台中市金手獎得獎廠商協進會洪欽瑞、台灣手工具工業同業公會黃信德、台中市電腦商業同業公會陳嘉鎰理事長，以及台中市潭雅神工業廠商協進會總幹事陳政鴻出席，機械業大咖齊聚一堂與工商時報社長共同揭開序幕。

疫情一年多的期間許多產業受到衝擊所幸國際疫苗施打率提升，疫情漸趨可控下終端需求逐漸回溫，加上自動化的浪潮，激勵業者加大投資計畫，帶動電子及半導體生產設備、工具機、機械傳動設備等需求成長，有鑑於此工商時報在疫情穩定之際舉辦「2021台中自動化機械暨智慧製造展」，本展是2021年中台灣唯一的一場機械展，配合政府防疫規範，提供安全無虞的場域給參展商和參觀買主安心看展。展品專業多元，金屬加工機械區正代機械為專業工具機製造廠，以20攤位的大規模爭取商機，展出斜床式CNC車床、立式加工中心機、五軸加工中心機；國際精工和北平分別租下10攤位展出馬達、研磨機及工具、磨床等產品；海目星台灣激光推出光纖雷射切割機之外還有專業鈑金代工；台灣創浦的2D雷切割機、電腦折床、緯斯特的深孔加工機和槍鑽機台搭配機械手臂；翰宸科技推出金表面處理設備；準力、恆智、江俊鈺等大廠亦磨拳擦掌的準備最新最夯的機台曝光，迎接2021唯一的專業展會商機。

智慧製造區由精密機械研究發展中心領軍展出智慧機械、智慧製造解決方案系統；所羅門提供智慧製造解決方案暨相關零組件；長杰展出焊接機器人、鋁／電焊機、交直流氬桿機等；還有濰昕OTC機械手臂、TWO-H強鑽、CO2熔接機協助走向智慧化生產模式；另有收納界領導品牌樹德也會在展場中亮相；台中市度量衡商業同業公會組團的廠商如芃昕、經濟部標準檢驗局科威納、鈺達等還有台中市電腦公會也是帶領會員華碩、采威、迅智、鞍泰、數聯、聖樺等業者來迎接智慧化帶來的商機。

展出時間12月10日至13日「台中國際展覽館」，鄰近國道一號、國道三號、中彰快速道路等交通幹線，周邊停車空間超過10,000個，方便客戶開車前來看展。搭乘大眾運輸工具如高鐵站、台鐵，台中捷運等都可在下車後直接從新烏日火車站出口，約步行500公尺即可抵達展館。展覽洽詢電話：（04）2328-6926，參觀預先登錄：https://cec.ctee.com.tw/ctms/tc-entryapply/；FB粉絲團：https://www.facebook.com/AMExhibition。