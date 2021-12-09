Beckhoff自動化展秀高開放性 助力工業4.0

XTS磁懸浮輸送系統新推出無電纜技術 (NCT)應用

自動化大廠–德商倍福 Beckhoff 將以「高精、高速、高開放性」為主軸，於12月15日至18日亮相「2021自動化工業大展」（南港1館4樓 N214）。針對台灣專注的產業應用，展出以PC-based控制技術為核心的開放式自動化解決方案，包括高速、開放式網路通訊EtherCAT 、I/O模組、自動化軟體TwinCAT及運動控制技術。

其中，XTS磁懸浮輸送系統將推出無電纜技術 (NCT)應用，透過無線電源和同步即時數據傳輸，使單獨的XTS 動子能夠擴展為移動式處理站和加工站，在機器靈活性上帶來新的大躍進。

Beckhoff以PC-Based控制技術整合軟體與硬體，打造開放式自動化系統，協助企業加快自動化與智慧工廠腳步。當今企業面臨少量多樣的生產需求、縮短的產品生命週期以及人才縮減。倍福領先的自動化技術可打造高彈性產線協助企業優化生產效能，其開放式的架構，能輕鬆整合各廠牌設備，以滿足工業4.0浪潮下的製造需求。而具備物件導向的軟體架構，能協助縮短程式開發時間，使機台能盡快運行，並快速回應市場需求，進而提升產值、降低生產成本。

XTS & XPlanar磁懸浮輸送系統 : 縮小佔地面積、提高效能

XTS磁懸浮輸送系統，結合線性和旋轉驅動的驅動控制系統，實現高精、高速的連續循環運動。搭載直行與彎曲模組，其幾何形狀大幅減少30%以上的佔地面積，用戶可根據應用需求，打造專屬的輸送系統，輕鬆地將XTS整合至產線中。此次展會，倍福將視覺、機械手臂與XTS磁懸浮輸送系統整合，展示高端移載的產線結構，提升產線效能。

XPlanar為「零接觸式」平面輸送系統，由可隨意排列的平面方磚以及可自由懸浮的動子載盤組合而成。產品能以任何順序輸送到處理站，也可在平面方磚上互相超車，或是在緩衝區等待，以避免壅塞。動子能以高達 4m/s 的速度運行，加速度可達2g，重複定位精度可達50µm，可迅速、靈活且精確地定位，且運行過程中不會產生噪音或機械磨損。Xplanar還提供高達6個自由度的運動，大幅提升輸送靈活性。

Beckhoff已積累逾40年研發經驗，以「新自動化技術」作為發展方向，提供工業電腦、輸入/輸出 模組、運動控制、自動化軟體等德國製造的高性能產品，可廣泛應用於電子業、半導體業、生技製藥、橡塑膠機械、金屬加工、包裝、材料處理、智能建築等產業。

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