零接觸撐腰，攝陽企業攜手台灣三菱電機聯展

12月15日展出協作機器人、數據改善及提升產能方案

因應社會的快速發展及資訊數位化的轉型，三菱電機在台關係企業—攝陽企業秉持服務在地化及推廣自動化製造，於12月15日至18日攜手台灣三菱電機參加於南港展覽館舉行的台北國際自動化工業大展（攤位號：M620），展出三菱電機最新技術與產品。

三菱電機本次將主展導入TSN（時間敏感網路）技術的次世代工業網路CC-Link IE TSN，串連各項工廠自動化產品如可程式控制器（PLC）、人機介面、變頻器、伺服馬達等，並有機械廠採用的量產加工機實機展示。攝陽期望透過CC-Link IE TSN網路架構改善現場通訊，將有效的數據上傳至上位系統，達到運用現場數據改善及提升產能。

自新冠肺炎疫情發生至今，製造現場為了防止疫情擴散及提升效能，無不費盡心思找尋各種方法。製造商三菱電機了解生產現場人員的困擾，推出人與機械可共同作業的協作機器人「MELFA Assista」。先進的安全技術使作業員與機器人可以共處同一作業區，不需要專業的程式編輯和安全圍欄。透過直覺式編輯工具可以簡單設定，提高生產率，降低製造商的總擁有成本（TCO）。15~18日將在南港展覽會場，協同合作廠商一起展示應用方案。

此外，伴隨宅經濟需求擴大，3C相關的電子、通訊產品的需要擴增，以半導體產業為首的各製造業訂單應接不暇，新建廠房、擴增設備等計劃帶動工廠自動化產品需求大增，預計2022年台灣製造業對工廠自動化產品需求依然強勢。今後三菱電機針對台灣市場的服務，會以研發符合台灣製造商需求的產品及功能，對應顧客的課題提供整體解決方案，確保產品品質及充實工程設計與售後服務等項目。

因應客戶對售前售後服務的日益增加，攝陽企業在既有的面對面產品介紹及技術支援活動之外，更加充實官網的內容及使用便利性、開設各項社群媒體平台、舉辦線上研討會及定期發行電子報，提供多元的數位化服務，落實貢獻產業、生根台灣的理念。