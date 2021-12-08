睿怡科技15週年 在AOI檢測領域擁有完整解決方案

專業機器視覺代理商睿怡科技，在台灣已邁入第16年，深耕AOI機器視覺領域，代理德國、日本、比利時、美國、加拿大、韓國產品；以具備專業機器視覺背景之業務及工程團隊，為自動化設備商提供最佳的機器視覺解決方案，提升台灣AOI自動化產業國際競爭力。

該公司提供多種廠牌機器視覺元件，包含影像處理軟體Vision Library、工業相機、影像卡、雷射結構光、鏡頭、LED光源、線材、高速攝影機等，完整的產品線，滿足AOI瑕疵檢測、AI、Deep Learning、影像辨識、CCD對位、尺寸量測、OCR、

3D比對等需求。

睿怡科技全系列產品。圖／睿怡提供

最新產品包括韓國Crevis SWIR相機，波長涵蓋900nm~1700nm短波紅外線不可見光，還有比利時Xenics Cheetah TE3制冷SWIR相機，可穿透半導體晶圓檢查內部線路。

TOSHIBA Teli日前推出EX670AMG高階相機。圖／睿怡提供

比利時Euresys影像擷取卡，CXP12可以到50G頻寬，相較傳統GiGE介面傳輸快了50倍，另外TOSHIBA Teli EX670AMG相機，6700萬高畫素一秒可拍60張，荷蘭Adimec相機2100萬畫素一秒高達230張，而鏡頭採用日本Myutron最高階工業鏡頭，解析能力佳。簡單來說，睿怡15年的豐富經驗，搭配全方位的世界大廠頂級機器視覺元件，加上售後服務，一站式給客戶帶來完整解決方案，獲得許多上市設備大廠青睞。

睿怡目前在台北、新竹、台中、高雄、中國、馬來西亞皆有服務據點，一小時即可到客戶端解決問題，提供快速服務，因熟悉半導體、MicroLED、LCD、PCB等產業製程，睿怡可提供的不只是機器視覺元件，更是幫助客戶解決問題的Know- How；在工廠自動化方面，有配合的系統商(SI)，可提供客戶量身訂製的自動光學檢測模組（Turn-Key Solution），兼顧成本與效益，為客戶提供具競爭力的視覺檢測解決方案。

2021年台北國際自動化工業大展，睿怡科技展出品牌有Adimec、Crevis、CEI、CIS、eVision、LVS、Linos、MIDOPT、Osela、OPT、Qioptiq、SVS-Vistek、Teli、TMS、Teledyne Dalsa、Xenics、兆鎂新，內容豐富多元，敬邀各位先進前來參觀Live Demo。https://fb.watch/9JeHsYHivB/