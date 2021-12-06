新漢智能定調：「驅動企業 永續成長的動力」

風力發電、機器人、太陽能/電動車管理，循環經濟拳拳到位!

2021年台北國際自動化大展下週(12月15~18日)將磅礡登場，精銳盡出、百家爭鳴可期!橫跨智造與綠能的新漢智能(股)公司睽違兩年，總經理林弘洲提前受訪為此展熱身，表示今年參展主軸定為「驅動企業永續成長的動力」，並以綠能、大數據、智造三支箭齊發，化身七項實際應用解決方案，希望引導智慧製造推向全新世代!

林弘洲介紹，為因應氣候變遷、淨零碳催生出的綠能需求，展出為國際風力發電機廠商所設計的核心渦輪發電控制主機是一大亮點；在大數據方面，新漢將研發多年的成果-以多種資訊來源的匯總來呈現企業地端的數據中台；智慧製造方面，展示iAT2000雲智化的監控系統，把智造所需的自動化、機聯網、數據中台、企業戰情室四個類別打造成整合式系統，作為迎接2022年智慧製造的前哨站。

針對節能減碳趨勢，新漢智能訂定兩大目標：一、開始製造符合綠能設計的產品，零組件朝向模組化、可回收、可重複使用三方面進行設計。例如機器升級時，金屬外殼不需丟棄，只要導入新的模組，即可重複使用。二、循環經濟專案服務，提供風力發電、儲能櫃、太陽能管理、電動車管理等方面的解決方案。

同時，新漢智能也邀請新漢集團旗下子公司創博機器人、椰棗資安聯手參展，以擴大整合服務範疇。創博將發表全球首創、台德兩國合作的機器人安全控制專案，現場呈現五合一機器人自動化產線的資安控制；另外首次公開發表、對應3C電子工廠進行零件、電腦主板搬運的工廠無人自走車，與全國產自製的七軸機器人，將是缺工嚴峻所帶動龐大商機下的新利器。

新漢智能是新漢集團旗下專門對焦工業4.0製造的子公司，今年成長動能主要來自：一、電子業開展智慧製造，從整個產線升級擴廠， 做 以新設備取代人工，帶動機器人導入；二、客戶滿手訂單，外勞卻無法入境，帶動機器人導入自動化生產線明顯成長；三、兩岸及東南亞的工業4.0專案導入及歐美日地區物聯網產品外銷。

林弘洲表示，今年新漢智能前三季的接單已達倍數成長，這歸功於疫情反彈下零接觸成為新常態，迫使自動化及智慧製造業務的爆發。其次，缺料缺工的威脅，使得客戶勇於下訂單，提前鎖住貨源。新漢智能在這次自動化展強調以永續成長驅動力打造產業生態系，用合理的成本及群聚力量提供智造解決方案，為企業數位轉型降低門檻。

歡迎12/15~18期間，蒞臨2021年台北國際自動化展新漢智能(南港展覽館一館4F，L630)參觀指教。