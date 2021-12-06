工業局推動台灣顯示產業 創造智慧新生活

經濟部工業局為協助我國顯示器產業擺脫過去傳統販賣單一零組件以產能競爭的思維，轉型升級朝向高附加價值產品或系統整合應用服務發展，進而開創新的商業模式及拓展海外商機，於今（110）年起推動執行「智慧顯示跨域應用暨場域推動計畫 」，透過推場域、建環境、補資源三個推動方向，鼓勵發展5G及AIoT應用，結合場域供應鏈業者投入智慧醫療、智慧零售、智慧移動、智慧育樂等四大智慧顯示應用場域，以整合性系統解決方案開發，帶動產業轉型升級。

工業局表示，在推場域部分，促成多個全台首創案例：如首座可踩踏LED互動地磚導入台北101觀景台，雨天觀景沒問題；最大4K Mini LED觸控螢幕導入全家超商，虛擬導購倍增坪效；首創5G聯網雙能X光設備導入北醫，用AI揪病變；首創3D裸視醫學影像研究中心導入成大；首座5G與AIoT的沉浸展演場域導入台北捷運西門站；首創透明與可撓式無人機賽道導入高雄電競館，目標推動電競選手村等。期望業者提出之創新智慧場域應用解決方案透過場域試煉有成後，未來能夠輸出海外行銷國際。

在建環境部分，工業局於2021 Touch Taiwan智慧顯示展會中成立「智慧顯示產業跨域合作聯盟」（Smart Display Industrial Alliance，SDIA），藉由建立產官學研跨域合作聯盟及運作整合機制，強化跨產業、跨單位、跨領域的產官學研之資源及能量的合作，創造台灣在智慧顯示科技嶄新的國際競力，讓顯示產業轉向跨產業多元合作不再是單一產業鏈，而是跨域共生之顯示生態體系。

此外，為發展具潛力之前瞻顯示技術加速商品化（如超高解析、透明、軟性、非平面、軟性顯示技術、Mini/Micro-LED等），計畫透過「前瞻顯示技術試製系統整合平台服務」，推動微型、軟性、透明等先進顯示模組試產，以業者需求進行小量、多樣性客製化試產，以利後續市場化之開發。期望能以串聯聯盟、場域，結合市場導向或廠商提出之創新應用產品開發，促進產品量產及加速創新應用市場蓬勃發展。

在補資源部分，以推動研發主題式計畫「智慧顯示生活科技與應用產業補助計畫」，提供廠商研發補助，鼓勵廠商投入運用5G基礎建設、AIoT技術發展智慧醫療、智慧零售、智慧移動及智慧育樂四大場域，在110年共核定補助包含達擎公司、達運精密、群創光電、中光電智能雲服、凱銳光電及三商電腦等廠商，計10案。期望透過以大助小、連結場域及結盟創新合作等方式，鼓勵創新研發與深化輔導加值效益。

工業局亦表示，將持續與產業界合作掌握5G新時代的潮流，透過物聯網、AR、VR、8K等，讓台灣成為智慧顯示產業創新解決方案的要角，共同建構台灣智慧顯示應用的完整產業生態體系，強化國內廠商研發能量，掌握關鍵技術、產品應用及系統整合，加速智慧顯示產業走向成為全球顯示科技與應用解決方案重鎮，以提供多元化應用智慧場域解決方案，展現智慧顯示產業服務心價值。