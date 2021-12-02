產業新星PK專題秀5G實力 虛實整合大躍進

5G議題自2020年「5G元年」火熱至今。為迅速對接工商企業切實需求，經濟部工業局以培養國家、企業所需5G人才為目標，啟動「5G+產業新星揚帆啟航計畫」。本計畫自2021年執行至今進入第2年，今於12月2日在Taipei digiBlock 台北數位產業園區展出成果，經濟部林全能次長特別親臨並表示「企業出題、人才實戰」模式，有效協助學生進入企業累積專題實作經驗。有別於過去成果展會實體展攤形式，本屆採用大量線上線下互動的5G應用智慧展演及虛擬展攤方式，突顯計畫內5G領航企業的創新技術。

今年度在防疫不鬆懈的狀態下，大家對於遠距居家辦公及線上開學的記憶猶新，動作快的企業紛紛搶拼轉型，無論在硬體佈建、應用平台或軟體支援上需求大開；搶人才之戰更是不斷加碼祭出高薪與福利，從本科系應屆畢業生搜羅到跨領域在學生，企業就是知道有了新血，才能迅速補足取得決勝的動能！ 5G應用範圍的加深加廣更在本屆展會多元呈現上得以窺見，很多影響生活層面的開發運用，也將逐漸成為不可逆的趨勢。本次虛擬展會中超過40攤企業將最新的研發能量及總共多達52案研發實戰專題項目佈置展出，有興趣的民眾可多利用虛擬展不受時空限制的特性，上線了解5G潛力方案與研發題材。

工業局顏鳳旗副組長在感謝暨頒獎儀式中，也體驗了無違和與企業及學校代表虛擬分身的互動。顏副組長在採訪中表示：虛實整合的方式不僅是技術展現，也替疫情尚未完全解封之際，創造一種進可攻退可守的彈性。活動現場研發專題PK賽中，最終由雲達科技股份有限公司和三位產業新星：洪群崴、蕭誌成、張祐綸以『5G邊緣平台之整合與效能優化』的專題名稱獲得冠軍榮耀及新台幣7萬元獎金。此次PK賽時透過現場與線上互動的AR應援即時計分機制，讓配合防疫控制人流的會場，仍可像群聚現場加油一般，熱鬧選出最高人氣獎項。