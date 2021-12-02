igus打造不須上油的輔助型外骨骼調節系統

使用免上油的 igus 滑動軸承在數秒內製作輔助型外骨骼調節系統

drylin 直線軸承系統和 iglidur 滑動軸承為中風患者打造不須上油的輔助型外骨骼調節系統

全球許多中風患者都患有偏癱（部分癱瘓）。外骨骼調節系統，例如 Harmonic Bionics 的 Harmony，可幫助重建手臂和肩膀的神經束。為了讓機器人支援系統在物理治療中快速適應不同的體型，開發人員採用了 igus 輕便、免上油和免保養的滑動軸承技術。

全球每年有 1600 萬人中風。為了使患者在物理治療期間康復，美國公司 Harmonic Bionics 在國家科學基金會的支持下開發了一種輔助型外骨骼，專門用於修復肌肉損傷。名為 Harmony 的機器人系統可減輕肩關節的負擔，將患者的活動範圍最大化。這樣，手臂就可以自然而全面的恢復。Harmony 依靠雙邊同步療法（BST）。機器人記錄健康手臂的運動並將其同步到受中風影響的一側，以幫助恢復神經束。為了使外骨骼與人體一起運動，機器人軸必須根據患者正確調整，因為錯誤的設定可能導致關節受傷。為快速調整 Harmony，開發人員求助於動態工程塑膠專家 igus 的直線軸承裝置和滑動軸承。

免上油且可快速客製

drylin T 和 R 直線導向裝置、drylin R 直線軸承和 iglidur 滑動軸承可輕鬆根據患者的身高、臂長和肩寬做出調整。由高性能材質 iglidur J 製成的工程塑膠軸承具有高耐磨和使用壽命長的特點。

由於不需要外部潤滑劑，軸承完全免保養、清潔衛生，非常適合醫療技術。所有部件均由輕質材料製成，例如塑膠和鋁。設計非常緊湊，可以集成到機器人的超薄設計中。Harmonic Bionics 研究與開發主管 Rohit John Varghese 說：「由於使用了 igus 工程塑膠軸承技術，輔助型外骨骼現在可在幾秒鐘內根據患者狀態進行調整。」

影片中直觀展示了 Harmony 如何工作： https://youtu.be/PcmNloLIqKk