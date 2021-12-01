台北市糕餅公會二六會參訪百城機械

文/葉圳轍

食品自動包餡成型機大廠-百城機械，2019年建構新廠後開放團體參觀，標榜以五星級的服務，接待所有來訪的賓客，如同該公司的機械性能，要讓VIP一次滿意。

國內近期疫情舒緩，百城機械的工廠恢復參觀；今(1)日就有台北市糕餅公會二六會一行30餘人到訪，受到百城總經理蔡承諺率領員工的熱情接待。在地的台南市糕餅公會理事長盧禮泉、麵粉廠豐盟企業董事長郭信宏及馬可先生麵包董事長陳禹盛等都前來致意，場面熱絡。

二六會是由台北市糕餅公會退休理事長與理監事所組成，固定每月26號聚會，因此而命名。

該會舉辦為期三天的南部參訪行程，1日來到百城機械，除了聽取簡報外，百城並以設備動態展演現場製作18摺包子、 超音波堅果餅乾 、抹茶厚奶五重菓等產品，並供試吃，讓台北市糕餅公會先進體驗百城機械設備自動化的高效率。

二六會參訪團聽取百城機械總經理蔡承諺的介紹。圖/葉圳轍

百城機械為自動包餡成型機的專家，具有研發能力，曾獲國家發明銀牌獎殊榮，機台性能持續精進創新，零件都自行開發並充足供應，配合高效率的維修服務，讓客戶機台保持高稼動率，不會因缺零件而成為孤兒。

今(2021)年3月台北國際烘焙暨設備展所舉辦的烘焙產業創新獎選拔，百城旗下主力機種『HM-588 多功能自動包餡機』亦獲得評審團特別獎殊榮，顯示其機械功能、效益，不僅獲得市場肯定，也呼應該機型在市場熱銷的事實。

此外，百城機械總經理蔡承諺近年推動食品產線自動化及籌組產業鏈「英雄聯盟」，整合上下游，提供一條龍服務，有效協助業者開發新產品、降低成本、提高產能，績效顯著。因此，日前更獲成立50年的「台灣食品科學技術學會」頒予年度「傑出食品企業家獎」殊榮。過去食品業大老包括：高清愿、陳飛龍、徐重仁、陳鏡仁、宋光夫、羅智先…等都曾獲此榮譽，以表彰對國內食品業發展及進步的貢獻。

百城機械總經理蔡承諺 (右) 獲「台灣食品科學技術學會」頒發110年度「傑出食品企業家獎」殊榮。圖為接受賴清德副總統的頒獎。圖/ 台灣食品科學技術學會提供

據悉，百城機械籌組的「英雄聯盟」，乃整合產業上下游包括：油脂、麵粉、 餡料 、乳化劑、酵母、生產設備、包裝等菁英廠家，為業者的自動化生產線提供專業配方與指導，並可協助開發新產品，從產品打樣、試產，一條龍服務，減少業者製程摸索、降低研發成本，即使是食品業的門外漢，也能以最快的時間、最少的花費讓產品量產上市，開創第二事業。

該「英雄聯盟」目前也進階2.0，蔡承諺邀集「台灣食品科學技術學會」的學、研專家參與及提供諮詢，在後疫情時代，為國內食品烘焙業開創產業創新升級之路。

百城機械目前主力產品包括：各式冷凍食品、包子饅頭、調理食品、烘焙類食品、麻糬類食品…等自動包餡成型機，及一貫作業生產線之整廠規劃設計。