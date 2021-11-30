國家、海外台商磐石獎 蔡總統頒獎

國家磐石獎：11家傑出企業榮獲。海外台商磐石獎：8家脫穎而出。頒獎典禮齊聚一堂，同享喜悅及榮耀。

第30屆「國家磐石獎」及第23屆「海外台商磐石獎」頒獎典禮，於11月9日假臺北君悅酒店舉行，蔡英文總統親臨頒獎表揚，與現場來賓同享喜悅與榮耀。

民國81年，時任中華民國全國中小企業總會理事長李成家，為獎勵經營卓越的中小企業，創設並主辦第1屆國家磐石獎選拔及表揚活動，由經濟部指導，自第16屆起由經濟部和全國中小企業總會共同主辦。30年來選拔出325家經營表現傑出的中小企業，得獎企業不僅代表中小企業最高榮耀，也是中小企業的卓越典範。國家磐石獎不僅發揮激勵作用，成為全國中小企業努力的目標，而其傳承成功經驗的典範學習效果，更讓全國中小企業獲益良多，對於厚植我國經濟發展實力，深具意義。

本(110)年度「國家磐石獎」選出11家優秀企業，分別為：北祥科技服務(股)公司、台萬工業(股)公司、奇鼎科技(股)公司、芳德鑄鋁(股)公司、新虎將機械工業(股)公司、誠泰工業科技(股)公司、鈺統食品(股)公司、綠茵生技(股)公司、鋐昇實業(股)公司、濾能(股)公司、饗樂餐飲實業(股)公司。

民國88年，為獎勵海外台商在世界各地經營成功企業，舉辦第1屆海外台商磐石獎，由僑務委員會指導，迄今已有136家優秀海外台商獲獎。今年「海外台商磐石獎」有8家企業脫穎而出，分別為：大道國際(股)公司、友盛貿易公司、立美工業有限公司、美國威剛科技(股)公司、泰國盤谷鑄造有限公司、陳林工業塑膠鞋品公司、富甲木業(馬)(股)公司、震興實業(股)公司。得獎企業分布於日本、泰國、越南、馬來西亞、美國、巴西等國，產業範圍涵蓋進出口貿易、成衣外套製造販售、壓克力板保護紙製造、木業製造、家具製造、鋁合金壓鑄EVA原物料製造加工，消費性電子產品等產業。這些海外台商除了在海外經營事業有成外，更對臺灣或僑居地等國際社會有相當貢獻，足堪稱為海外台商企業之標竿典範。

蔡英文總統表示，臺灣中小企業是推動臺灣經濟發展的關鍵動力,尤其堅強的韌性及企圖心、高度的靈活和彈性，讓臺灣在激烈的國際競爭中取得優勢。台商突破了語言及文化等種種限制，為臺灣企業在海外開疆拓土，強化臺灣和世界的經貿連結，感謝台商朋友們的努力。同時也恭喜所有得獎企業，在不同產業領域持續提升競爭力，不斷創新，是臺灣企業非常重要的成功典範。這兩年來在疫情挑戰下，臺灣去年的經濟成長率是世界少數呈現正成長的國家，今年10月，臺灣的出口成績已經連續16個月正成長，呈現長紅的趨勢。臺灣能有這樣的成績，要感謝中小企業的努力，以及全國人民和政府共同攜手防疫的成果。未來政府除了資金跟資源的支持外，將會繼續努力，成為臺灣企業發展最重要的支柱。

蔡英文總統蒞臨頒獎典禮會場致詞嘉勉。圖╱全國中小企業總會提供

經濟部王美花部長表示，全國中小企業已達154萬家，占全體企業98.9％，全國就業人口的80.94％，中小企業不僅是臺灣經濟的中流砥柱，更是社會穩定的力量。投資臺灣三大方案中「中小企業加速投資行動方案」已吸引672家中小企業投資逾2,800億元，帶來2萬6,000多個本國就業機會。顯見民間企業對臺灣整體投資環境深具信心，為臺灣經濟帶來強大支撐力。經濟部肩負產業創新升級，優化投資環境，期盼在與各界的努力下，為各項產業在技術研發、生產製造、通路布建等方面，均能優勢互補共創雙贏。

經濟部長王美花勉勵得獎企業作中小企業的表率。圖╱全國中小企業總會提供

全國中小企業總會李育家理事長表示，謝謝政府聆聽企業聲音，積極改善投資環境，修正相關法規，讓企業和人才都有更好的發揮空間，基本工資調漲後續也有配套措施給予疫情損害產業補貼，惟中小企業向來有難融資的困擾，疫情下更不易融資，建議中小信保基金能提高放款額度、提高保證成數，以減輕中小企業主財務調度。而在總統卓越帶領下，我們外交可說是空前的突破，經濟也順利成長，尤其最近沸沸揚揚的四項公投熱論，全國中小企業將配合政府政策，讓總統帶領我們一起攜手努力打拼，再創經濟奇蹟。

中華民國全國中小企業總會理事長李育家期勉得獎企業再創事業高峰。圖╱全國中小企業總會提供

磐石企業 世代傳承再創高峰 投資臺灣放眼世界

本屆國家磐石獎獲獎的11家企業，其產業領域包含數位資訊系統、自行車配件、餐飲服務、半導體設備、家具製造、生技食品、機械設備、光學產品等。其中有3家更是已成功接班，為二代或跨代共管，新一代創造了新的經營模式，提升企業價值，追求永續經營。國家磐石獎每家得獎企業在經營管理上皆有其值得學習之處，對產業環境的高敏銳度，也促使得獎企業不斷地創新求變，追求卓越、再創高峰的精神實在令人敬佩。

本屆磐石獎得主與行政院蘇貞昌院長合影。圖╱全國中小企業總會提供

北祥老幹添新枝 升級建構新藍圖

北祥老中青接班團隊，以「科技有腦、服務有心」為企業使命，深耕近40年，形塑新公司文化，致力於提供前瞻的科技服務，經營範圍涵蓋人工智慧、大數據、雲端、金融科技及IT 基礎建設等服務領域。

董事長陳欽祥表示，北祥扮演的角色不再只是供應商，而是企業策略夥伴。客戶往往需要從規劃、建置、運用與維護的全盤式規劃，北祥即為客戶永續經營盡更大的努力，更於2020 年推出中小企業轉型服務，與合作夥伴展開策略聯盟，建構科技夥伴生態圈，打造友善的資訊解決方案，協助更多人享受科技，連結世界。

台萬建置臺中新廠 智慧製造放眼世界

台萬工業由白政忠董事長創立經營，主要以生產自行車踏板、座墊及自行車相關零組件為主。該公司根留臺灣，投入3 億元於臺中建置新廠，添購100％國產設備，具備智造低碳及關鍵技術，以智動化生產提升營運優勢，為歐洲市佔率第一的自行車踏板廠商。

台萬深化專業研發能力，建置AI 視覺辨識全自動踏板產線，塑膠射出產線IoT 機聯網等設備，提高產業自製縱深。同時更導入雲端平台，以營運總部ERP 系統為中心，透過數位化傳遞訊息，提供客戶Just In Time 即時供貨系統全方位服務。

奇鼎名揚環球 不忘飲水思源

奇鼎科技主要為半導體產業提供精密製程微環境控制與節能減碳方案。裝機範圍遍布海峽兩岸、美國、德國、瑞士、日本、韓國與新加坡等地。隨著積體電路電晶體閘極線寬的逐漸縮小，奇鼎已能達到全球精準度最高±0.01℃及RH±0.5％。

在新竹成長的鄭智文董事長不忘飲水思源，持續在臺灣深根、擴大臺灣生產及研發範疇，在新竹縣鳳山工業區新建廠，設有先進研發實驗室，持續投注研發能量，將核心技術根留臺灣。該公司從無塵室工程開始，發展節能技術，整合並改善各大半導體廠之廠務運作，多案協助客戶以超過50％的節能率，獲得政府節能補助破千萬元。

芳德鹿港擴大投資 自創品牌行銷全球

芳德以鋁合金材料為主的機械設備零件及汽/ 機車零配件鑄造起家，擁有核心關鍵技術，領先同業獲政府產創平台補助建置鋁製家具自動化與智慧供應鏈系統，為臺灣家具產業首創。

芳德在林梅燕董事長的帶領下，以實際行動展現根留臺灣，在彰化鹿港擴大投資近4 億2 千萬元智慧化工廠，創造更多就業機會。因熟悉鋁合金材質和特性，於1993年轉型朝鋁製品家具發展，產品從委外代工轉換到設計開發，再發展到自有品牌「FAFACASA」，為臺灣家具開啟一條外銷的嶄新道路，客戶遍及全球。

新虎將重視研發 工具機暢銷全球

新虎將由董事長李世傑創立，專注於生產精密銑床及CNC 高速加工機，秉持「精準、效率、專業」的精神，在品質及技術上，都獲得客戶極高評價。

新虎將產品採高剛性結構設計，搭配強力伺服馬達與高性能主軸，大幅提升加工效率及品質。同時生產各式智能化的三軸機、五軸機及銑車複合加工機，搭配工業4.0 智動化功能，提供各產業模具及精密零件全方面加工解決方案。新虎將產品行銷全球，不斷地致力於研發及創新，期能成為臺灣高速機第一品牌。

誠泰根留臺灣 落實ESG 理念

誠泰科技為王勝義董事長與同學一起合資創立，重視研發創新，擁有環保型熱熔膠與工程用防水膜的核心關鍵技術，主要客戶涵蓋海峽兩岸食品與飲料品牌、大型家電品牌與專業代工鞋廠，其中防水膜產品更廣獲各重大公共建設與民間工程採用。

誠泰科技響應政策持續投資臺灣，落實ESG 企業永續經營理念。於南科高雄園區設立集團總部及研發中心，並擴建新式智慧化廠房，透過自建銷售通路，長期服務客戶瞭解其生產運作、並與各產業設備商成為夥伴，以提供合乎市場趨勢的客製化產品。

鈺統研發獲認證 二代接班展長才

鈺統食品是由董事長吳翠玉與謝日鑫多年經營，使用在地農產品，以本地原料替代進口產品，打造燕麥及穀片食品大廠，成為國內同業中最專業且最大規模之廠商。公司專業的研發能力，獲得國際多項認證，更為客戶提供一站式服務，深獲國內及全球各大品牌信賴與肯定。

鈺統在二代接班後，總經理謝孟甫及副總經理謝孟晃，更致力於品牌經營與數位轉型，嚴守創業理念，同時在食品安全、綠色環保議題、社會公益均有具體措施作為，推出自有品牌之產品，建置「食安中心」，保障消費者安全。

綠茵研發獲肯定 牛樟芝進軍國際

綠茵生技由吳嘉峰董事長創立，自主研發臺灣特有保健食品素材，包括專利苦瓜胜肽、固態發酵牛樟菌絲體、綜合蔬果發酵液等商品，獲得多項國際大獎，為國際型研發生技公司。

綠茵以自主研發能力，帶動整體保健食品產業的策略佈局，期許成為臺灣保健食品進軍全球市場之平台。其食品安全檢驗中心為國內第一座獲得TAF 認證之分析實驗室。2020 年綠茵牛樟芝榮獲美國FDA新膳食成分認證，成為世界首例可在美國販售的牛樟芝產品，帶動臺灣牛樟芝搶進國際市場。

鋐昇品質國際認證 自有品牌行銷全球

鋐昇實業由黃文彬董事長創立，產品範圍涵蓋拉釘、螺絲及其他五金製品，以自創品牌PATTA 及MADE IN TAIWAN 口號行銷全球，建置國外物流運籌系統，規劃全球供應鏈，以顧客為導向，提供客戶專業一站式購足服務。該公司多年來致力於無間斷之技術與品質提升，不僅投入大量資源進行產品研發，更導入國際級品質ISO管理系統，通過TS 16949、ISO 9001等國際認證。

鋐昇致力建構機聯網，透過資通訊與AI 技術之應用，達到智慧化製造與營運管理模式之升級，持續擴大投資臺灣研發創新基地，以自有品牌行銷全球。

濾能AMC 技術領先 智化製造根留臺灣

濾能擁有AMC 微污染防治控制領先技術，為半導體及面板產業提供最佳AMC防治方案。黃銘文董事長為呼應政府根留臺灣政策，深化與客戶合作關係，將於南科臺南園區設立研發及量產中心，以「go clean，think green」的理念，研發綠色環保產品，達成3R 產品目標，以符合半導體先進製程無塵室環境中幾近零污染之需求，並透過循環經濟的進行，協助客戶百分百舊濾材回收。

濾能除提供先進製程重要性高的AMC化學濾網產品外，更提供AMC微污染量測分析與諮詢、微污染防治工具建置等差異化服務。於南科興建生產智慧化基地，根留臺灣。

饗樂重視食安環保 積極建立智慧系統

饗樂餐飲為國家磐石獎30年來第一家餐飲服務業獲獎者，其由鄭瑞賓董事長於2013年創立Q Burger品牌，秉持「年輕人挺年輕人」的創業初衷，提供數百位年輕人微型創業機會，讓年輕人有良好的薪酬福利及工作環境。

饗樂餐飲也積極建立智慧系統，帶領早餐產業數位化轉型，推出QB APP 訂餐和引進智能訂貨模組等系統，響應政府政策推動行動支付。優先使用符合HACCP、ISO 22000在地工廠生產的原料和食材，重視食安及環境保護，以實際的行動為臺灣盡一份心力。