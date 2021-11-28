深孔加工機第一品牌 緯斯特

深孔加工機機械第一品牌－緯斯特有限公司，擁有雄厚高精密模具及零件加工設備製造經驗，結合使用者之操作體驗，以顧客需求導向設計槍鑽及砲鑽系統專用機台，並提供完善的售後服務。其高品質、技術的特色也受到英國知名深孔加工機械品牌Mollart青睞，不僅開發出全球第一台立式微小深孔鑽孔機，後續更數度合作研發相關機台，故其在設計研發、組裝調校及應用技術層面上，更快速的得到了提升。

總經理賴信甫指出，該公司在深孔加工機的研發一向領先業界，目前已擁有槍鑽系統及砲鑽（BTA）系統六大深孔加工系列，分別為R系列中量型槍鑽鑽孔機、S系列高效能多軸向槍鑽鑽孔機、M系列輕量型槍鑽鑽孔機、F系列輕量型三座標槍鑽鑽孔機；砲鑽（BTA）系統有B系列重型BTA鑽孔機孔徑Ø18mm~Ø150mm、BV系列重型BTA鑽孔機Ø30mm~Ø150mm。而多種類深孔加工機型，應用層面則更加廣泛，在圓棒素材、大孔徑重切削、主軸孔、油壓缸等中心孔位加工上皆有高精度的效果，舉凡機械相關零件、工程機械配件、石油探勘零組件、醫療器械、汽機車零配件、航太造船相關配件、油壓鋼相關零件、五金零配件、主軸及軸心本體上都可運用，且其穩定性極高，更得到國內各大加工廠青睞。

完善售後服務 客戶回購率翻倍

賴總經理進一步表示，完善的售後服務是顧客一再回購的關鍵因素，從研發到售後賴總經理總是親力而為，替加工機械及加工成品做最嚴格的把關。繼去年第2季訂單逐漸上揚、全能生產後，今年前三季更是接應不暇，開始遞延到年底，表現亮眼！

賴總經理從設計開發、行銷售後總是親力而為，服務至上的用心是使客戶一再回購的關鍵。圖／業者提供

緯斯特在今年台中自動化機械暨智慧製造展12月10日至13日於攤位號碼A317將有精采展示，盼能和更多業者有進一步合作、交流。