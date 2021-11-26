金屬中心、水五金協會、工具機公會三方攜手啟動高階製造

文/葉圳轍

經濟部工業局與彰化縣政府見證下，金屬中心攜手彰化縣水五金產業發展協會、台灣工具機暨零組件工業同業公會，共同簽署合作備忘錄(MOU)，未來將藉由工具機產業深厚的技術實力，鏈結金屬中心內部的技術能量，協助水五金產業解決生產製程、材料運用及導入智機化所面臨的問題，朝向生產技術升級為目標。

貿易戰與新冠肺炎疫情對全球帶來衝擊，產業面臨難以預測之經濟課題，各國因應新科技發展，紛紛投入高階製造技術，取得優勢。加之區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）簽署對工具機、水五金產業之影響，有鑒於此，由彰化縣水五金產業發展協會提出構想，鏈結金屬中心及我國智慧機械關鍵推台灣工具機暨零組件工業同業公會，三方共同合作，提升水五金產業在智慧製造的技術能量，才能創造更高的國際競爭優勢。

金屬中心董事長林仁益表示，該中心長期輔導水五金產業從材料研發、製程技術，提供整體產業鏈服務，並配合企業永續經營整體策略規劃，帶動水五金產業朝「智慧化、數位化」創新研發。面對全球市場的快速變化，產業須加速轉型的速度。期望藉由金屬中心智能化能量，協助水五金產業技術升級。

除了MOU的簽署外，由金屬中心主導推動，鏈結國合科技、彰格工業、國立中興大學機械系，共同籌組之「水五金鑄件高值智慧多軸精雕設備研發聯盟」，也正式成立，未來將共同推動水五金鑄件精雕設備關聯技術提升，展現合作導入智慧製造生產模式、啟動高階製造的決心。