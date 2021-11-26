水五金攜手工具機 打造高階製造新基地

企業面臨貿易戰與疫情所帶來的衝擊，紛紛投入高階製造技術，運用新興智慧製造技術提高產品附加價值。經濟部工業局因應產業需求，鏈結金屬中心、彰化縣水五金產業發展協會與台灣工具機暨零組件工業同業公會，於11月25日在彰化縣彰濱工業區服務中心，舉辦「水五金X工具機-啟動高階製造MOU簽署暨研發聯盟成立大會」，三方共同簽署合作備忘錄，揭開打造高階製造新基地之序幕。

我國水五金產業年產值約新台幣500億元，在全球市場占有重要地位，主要出口歐美地區，更為北美市場第五大進口國，8成以上廠商坐落於彰化縣鹿港頂番婆一帶，形成重要產業聚落，過往憑藉生產彈性靈活、分工細密的經營特色，成為我國重要長期創匯產業。

在全球智慧製造與數位轉型浪潮下，我國水五金產業也積極尋求升級轉型，本次活動即由彰化縣水五金產業發展協會提出構想，由經濟部工業局協助鏈結專業法人及我國智慧機械關鍵台灣工具機暨零組件工業同業公會，簽屬合作備忘錄，攜手創造跨產業雙贏共榮局勢。

彰化縣水五金產業發展協會理事長陳啟鋒強調，期許透過本次由政府、法人及產業所串起的跨產業合作模式，為水五金業者帶來製程技術突破，短期以各別工廠模式單點升級為目標，長期則利用群聚優勢，串聯智慧供應鏈，打造高階製造新基地。

經濟部工業局張明煥副組長表示，水五金產業不斷為我國創造外銷佳績，企業也持續尋求精進，從過去智慧機械領航計畫到今（110）年度水手產業升級計畫，已有許多標竿廠商作為領頭羊積極投入智慧製造與數位轉型等前瞻佈局，顯見迎向智慧工廠新時代之決心，工業局將持續扮演產業發展最佳夥伴，提供產業升級轉型助力。

本次活動也特別邀請臺灣大學羅仁權教授，分享AI智慧機器人運用於產品拋光研磨等新技術，讓現場與會者了解最新的科研技術與產業發展機會，而水五金業者彰格工業公司、工具機設備製造商國合科技公司、金屬中心、中興大學機械系隨即宣示組成研發聯盟，將共同研發智慧化多軸精雕設備，確保高精度及穩定性，並導入性能智慧監測，期望作為跨產業合作的開端，並建立產業長期合作關係。

台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲提及，強化技術能量是打造產業利基的重要關鍵，透過與水五金產業結盟，建立合作機制，共同克服技術上的障礙，建立跨域合作典範。