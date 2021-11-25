施耐德電機宣布與中國生產力中心擴大合作

挹注企業智慧製造升級 促成台灣進階成為亞洲高階製造中心

奠基於去（2020）年的策略聯盟，能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider Electric與財團法人中國生產力中心（以下簡稱中國生產力中心）宣布擴大合作，共同推動台灣智慧製造升級，強化企業競爭力，並開拓國際市場發展機會，幫助台灣進階成為亞洲高階製造中心。鑑此，施耐德電機期望透過EcoStruxure™數位工業解決方案，為全球許多供應鏈夥伴大幅節省能源與維護成本，而施耐德電機在印尼巴淡島的智慧工廠也成為台灣廠房智慧製造轉型的最佳借鏡。

財團法人中國生產力中心董事長許勝雄表示，亞洲生產力組織（Asian Productivity Organization）在疫情緩和之際，觀察到亞洲各國的生產受到嚴重打擊，於是積極推動「業務復甦」。因此，中國生產力中心在亞洲生產力組織秘書處支持下，籌組以智慧製造為解決方案之商業生態系，以諮商、培訓、標竿觀摩、系統建制等方式來協助企業提高生產力，促成轉型供需的媒合，幫助台灣製造產業有效升級。

圖/施耐德電機提供

施耐德電工業自動化事業部總經理林秀珍表示，「高值化轉型」是近年台灣製造業轉型的目標與願景，透過施耐德電機EcoStruxure™數位解決方案的加乘，可協助客戶提昇50%的投資效益、將生產率最多可提高50%，並且將上市時間最多加快20%；並讓許多全球供應鏈夥伴及智慧工廠的能源成本降低10%至30%，而維護成本也隨之減少30%至50%。此外，企業的數位轉型並非一蹴可幾，施耐德電機提供的解決方案，由最基礎的設備連網、到設備／產線自動化，再進一步到更完整的數位轉型，施耐德都可以提供客戶完善配套或漸進式的擴充，成功落實企業升級。

施耐德電機在印尼巴淡島的智慧工廠即為廠房自動化的創新典範。自2017年導入EcoStruxure™工業解決方案後，大幅提升12%營運效率，並將維護停機時間有效縮短17%。透過工業物聯網技術（IIoT）有效整合OT與IT在工廠設備維護與營運管理上的應用，從而提升獲利能力、資產管理績效與營運效率，同時保持營運安全性、靈活性、並進一步實現環境永續的目標，成為全球智慧製造轉型的最佳借鏡。作為全球指標大廠，施耐德電機期待能與同業分享知識與最佳實務，幫助台灣企業進行升級轉型，並擴展至國際市場發展。