FLUX HEXA超規格智慧雷射切割機　為專業職人需求打造

雷射切割機品牌通量三維FLUX，宣布推出新一代FLUX HEXA超規格智慧雷射切割機，主打以簡單直覺的使用操作、完善的軟硬體設計，提供更好的售後服務，以解決大量的雷雕與雷切專業需求。

「藉由FLUX HEXA在軟硬體上的升級與優化，我們提供企業和創作者性能優異的數位創作設備；進而幫助用戶在更有效率的工作環境中，展現絕佳商業成果。」FLUX創辦人暨執行長柯軒恩表示。

HEXA標示著FLUX品牌的一大躍進，此次推出的新系列FLUX HEXA為高階用戶的專業需求而打造，不同於FLUX Beam Series ( 產品包含beamo, Beambox, Beambox Pro ) 雷射切割機系列，主打滿足個人創作工作室、小型企業用戶之使用，FLUX HEXA瞄準擁有快速製造、量產需求的專業使用者，以更高機器規格與工作效能，透過高功率、更長壽命的雷射管完成品牌創作與多元商業服務。

符合職人量產所設計，FLUX HEXA 極致利用機箱結構，增加33% 工作區域面積與 40mm工作深度，提供更大量產空間；新增的定位板材墊高圓錐減少板材背面煙痕，提供更好的切割效果。

FLUX HEXA使用更高效能的核心晶片，將最高速度提升至 900mm/s，並搭配全新高規60W雷射管，支援多種聚焦鏡。採用新製程的雷射管大幅提升穩定度，平均壽命可達10000小時，原廠提供一年完整保固。在可替換聚焦鏡套件設計方面，HEXA 原廠標配的聚焦鏡適用於強力切割使用，提供在切斷厚板材的絕對優勢；而透過 HEXA 1.5 英寸短聚焦鏡套件，可加強雷射雕刻功能，且在 1000 DPI 條件下，呈現更進階的精細創作。

「以用戶為中心」是 FLUX 的品牌宗旨之一，用戶使用體驗與反饋促使 FLUX 不斷革新產品 —— 團隊獨家開發之Beam Studio應用軟體，支援桌面、網頁與手機版本，與不同系統 ( Windows / Mac / Linux / Chromebook ) 讓用戶得以不受工具限制，隨處創作並操作機器使用；另外，HEXA 在機器設計上，新增內箱清潔抽屜與電動升降平台，大大簡化使用流程。從軟體、硬體、配件到內容應用，FLUX 讓用戶的創意與事業隨處開工，Bring Any Design to Life!