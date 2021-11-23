菁英薈萃 第七屆金屬中心菁才獎得獎名單出爐

金屬中心透過菁才獎選拔內部菁英，第七屆「2020菁才獎」得獎名單出爐，共有7組團體獎及6組個人獲得榮耀，周一(22日)舉行頒獎典禮。

金屬中心董事長林仁益出席頒獎典禮表示，該中心同仁不斷提升研發能量，引領產業界持續朝向創新、高值化與國產自主發展；林仁益肯定每位得獎者及團隊對技術深化與產業推廣的奉獻努力，並勉勵同仁於後疫情時代成為各產業領域的幕後英雄，於國際舞台上持續發光發熱。

「菁」英深化金屬中心核心，「才」能拓展金屬中心價值；第七屆金屬中心菁才獎選拔年度的菁英典範，展現該中心以人為本之研發核心。今年表揚包含技術成就、產業領航、傑出服務等優秀團隊及個人；該獎兩位主審-電電公會顧問杜紫軍及中興大學校長薛富盛都應邀出席，場面熱絡。

在團體獎項方面，展現該中心長期技術深耕與產業服務的成果。例如在技術成就獎方面，由醫材處團隊所研發「可控水反應鎂合金技術」獲獎，該技術亦於2020年榮獲美國全球百大科技研發獎、德國紅點產品設計獎及台灣金點產品設計等國內外大獎，成功提升台灣產業科技的國際地位。

在產業領航獎方面，由該中心精微處團隊所建立「滾式真空鍍膜」系統，帶領國內業者導入衣服鈕扣等的綠色鍍膜製程，預期五年促成投資金額可望超過3億元以上。此外，該團隊更以「連續式微型元件熱處理系統設備」榮獲2021年美國全球百大科技研發獎，現已協助廠商切入特斯拉、BOSCH等國際大廠之供應鏈。

由該中心系統處/醫材處跨團隊所建立「快篩製造黏切」模組，協助國內廠商建置新冠肺炎快篩試劑產品自動化生產線與新廠及輔導GMP認證等全面性服務，並於三個月內增擴可達100萬劑的產能，對於各國面對嚴峻疫情，繼續向世界證明Taiwan is helping。

另在個人獎項方面，青年創新希望獎由年僅36歲的黃彥霖博士整合其金屬、高分子材料之專業背景，投入異質混成材料開發，除保有金屬光澤的外觀質感，兼具輕量化與可循環等優點，創造獨特競爭力，並成功促成中心與國內筆電龍頭大廠進行合作。

在產業服務菁英獎方面，何家瑋專案經理透過「非侵入式奈米質譜分析消化道病徵檢測」技術，並整合南科AI Robot基地能量，將AI技術導入生醫領域，協助新創業者於半年內從研發到準商用，進而促使該公司成功募得第二輪資金6,000萬。

另在傑出服務菁英獎方面，由林玉潔專利工程師主動觸及計畫團隊深層需求，給予量身訂制的智權創新服務，以專利大數據淬煉出計畫專利的布局藍圖，更在國際賽事殿堂上讓潛力深藏的技術發光發熱。