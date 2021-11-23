資安應用於智慧工廠研討會12/15線上直播

因應數位科技產業發展與創新應用趨勢，工程科技推展中心將於12月15日舉辦【實體+線上直播】資安前瞻創新應用於智慧工廠研討會，將針對資安產業發展趨勢與智慧工廠防禦策略進行探討，並推廣科技部前瞻資安科技專案計畫成果發表，以及於南港展覽館舉辦之「台灣機器人與智慧自動化展」場域內開放參加人員進場聆聽線上直播，活動免費，歡迎踴躍報名參加。

線上演講貴賓包括台灣數位安全聯盟蔡一郎理事長、趨勢科技股份有限公司台灣暨香港區洪偉淦總經理、椰棗科技邱允鵬技術經理、友嘉集團智慧製造與數據服務部林勤喻總經理、台灣儀科中心陳峰志副主任等將共同探討在疫情之下最關鍵的資安議題及實例分享，內容多元、精彩可期。

資安前瞻創新應用於智慧工廠研討會議程。圖/主辦單位提供

會中並邀請5個技術團隊發表及展示科技部計畫成果，包括演示學習型機器人研發、水資源關鍵基礎設施資安防護計畫成果分享、以物聯網技術為基礎之醫療與健康系統安全技術、關鍵資訊基礎設施的資安與隱私防護機制的設計與實作、基於電信網路安全的身分認證系統等，可應用的產業包括智慧工廠、智慧生活、智慧醫療、智慧電表、資通訊產業等，會中並將安排線上分組交流與洽商。

近兩年因為全球疫情加速數位轉型，資安問題刻不容緩，企業當更積極地進行網路安全控管，讓資安危機的風險降到最低，歡迎各位先進踴躍報名參加「【實體+線上直播】資安前瞻創新應用於智慧工廠研討會」，直播會議舉辦時間為12月15日下午1點開始，報名網址：https://forms.gle/ciqC4fz6Fpwt5ZWz9，報名成功後將於會前2天收到線上會議連結網址，歡迎踴躍報名參加。