洛克威爾台灣110年度業績創歷史新高

總座譚世宏樂觀111年：有機會爆發性的增長，希望為客戶創造出更高價值

後疫情時代，面臨缺工、缺料、運費上漲等問題令企業主燒腦，卻讓數位轉型需求大增。美國自動化設備龍頭-洛克威爾自動化(Rockwell Automation)把握時機，以分階段、依照企業的需要、更不用一次砸重金的方式，幫助企業進行數位轉型，進一步將服務快速向全球擴展。

去年新冠疫情爆發以來，洛克威爾自動化大舉進行計畫性收購，包括收購了工業網路安全公司-Oylo以提供包括評估、統包工程、管理服務和事件回應等整體解決方案；收購ASEM以加強控制和視覺化產品組合；收購Plex Systems擴展工業雲端軟體平台服務與加速「企業聯網」優勢；通過收購Kalypso以擴展企業聯網諮詢專業能力等，洛克威爾因此更有底氣不斷在IIoT、IT/OT融合等解決方案上推陳出新。

隨著國際間收購氣勢如虹，洛克威爾自動化台灣區總經理譚世宏表示，台灣洛克威爾110年會計年度銷售業績創歷史新高，111年會計年度首月(110年10月)也繳出超標佳績，譚世宏預計傳統OT訂單肯定持續，但他不以此自滿，「我不看短期數據，看的是整個大環境策略的轉型、五年十年後的需求，以及更快為客戶創造出價值的潛力，以維持業績高速、穩定增長。」

看好後疫時代的數位化商機，洛克威爾今年在傳產設備製造與生技醫藥、半導體成績斐然。其中助某閥業隱形冠軍轉型智慧製造，就利用了自家開發的軟體協助收集數據，在開放平臺進行大數據分析，而得知該廠生產的每一顆閥裏面所有元組件的壽命、狀況，以利提前進行維護，加上本身對控制系統的老道經驗，成功將該客戶推升為智慧閥製造先鋒。

疫情對社會、經濟都產生立即性的改變，不少企業一夕之間被迫要做數位轉型，譚世宏認為疫情縮短了市場教育期，不諱言是疫情帶來的好處。經過無數場顧問式評估、與企業對話的譚世宏指出，工業界的數位轉型需要分階段進行，洛克威爾的顧問會先往客戶端實際了解、評估工廠的現狀以確認其處於以下何種等級：初階段是安裝控制器；二階段是機器連網；三階段是可視化；四階段是提前知道將會發生的問題(預知/預警)；最後才是發現問題後能直接找到對應方案，在不影響產能的情況下做出回應。「而最末段目標現已是最多客戶的要求」。

對於新年度的市場前景，譚世宏持樂觀態度。他表示，半導體供應鏈及相關周邊都有大量投資在進行中，不乏訂單已看到明年底的；且台廠在海外設廠持續增加、設備商持續受惠於中美貿易戰的轉單效益，這些都會帶動市場景氣活絡，他預計市況有機會爆發性的增長。