金元達金屬彰濱新廠正式動工 斥資11億擘建全球營運總部

專注於金屬熱處理專業領域已超過50年的「KYD」金元達金屬公司，今天（21日）上午為響應經濟部「投資台灣三大方案」斥資11億元興建的彰濱新廠舉行隆重盛大的開工動土典禮，該典禮由總經理曾滄龍親自主持， 典禮會場冠蓋雲集，與會各界貴賓多達3、4百位， 紛紛熱情到場觀禮與祝賀，蒞場貴賓包括 經濟部招商投資服務中心投資台灣事務所協理林翠津、專案經理簡名君、台灣銀行經理蕭再延、上海銀行經理林宗懋、承化粉末冶金董事長何川澤、聯華氣體總經理唐靜洲、光興熱處理董事長張坤秋、台灣金屬熱處理協會理事長楊玉森、台灣保來得副總李輝隆博士、利益得工具總裁凌萬權、泰加粉末冶金廠董事長林瑞隆等。

金元達彰濱新廠舉行開工動土典禮，動土用鏟貴賓圖左起為上海銀行經理林宗懋、台灣銀行經理蕭再延、經濟部招商投資服務中心投資台灣事務所協理林翠津、承化粉末冶金董事長何何川澤、金元達副總經理曾智達、聯華氣體總經理唐靜洲、金元達總經理曾滄龍、台灣保來得副總李輝隆博士、台灣金屬熱處理協會理事長楊玉森、利益得工具總裁凌萬權、光興熱處理董事長張坤秋。圖／陳仁義

金元達彰濱新廠預計於2022年底完工啟用，興建完成後將成為金元達整合金屬熱處理製程從氣體原料、代工到智能化熱處理整廠設備等提供一條龍服務的全球營運總部，同時在該公司獨創的全球第一套智能化熱處理整廠設備的國際訂單挹注與路竹廠、泰國新廠布局綜效發揮下，未來將為金元達全球化發展開闢另一個亮麗的企業里程碑。

金元達總經理曾滄龍帶領經營團隊為彰濱新廠動工興建祈福祝禱。圖／陳仁義

金元達金屬彰濱新廠。圖／金元達提供

金元達總經理曾滄龍表示，該公司主要從事金屬表面熱處理加工，現更已成功將50年來累積的專業知識與實務經驗轉化投入整合氣體原料與熱處理智慧機械的研發，將核心技術熱處理工藝再升級整合為未來的經營策略，並可依據客戶的產品提供整體的Total Solution，且以台灣為中心，泰國廠為國際接軌，協助客戶將國外大廠訂單轉由台灣各個客戶及協力廠生產製造，實現一條龍整併的目的。

金元達彰濱新廠開工動土典禮各界貴賓到場觀禮共襄盛舉送祝福。圖／陳仁義

金元達彰濱新廠開工動土典禮各界貴賓到場觀禮共襄盛舉送祝福。圖／陳仁義

金元達彰濱新廠開工動土典禮各界貴賓到場觀禮共襄盛舉送祝福。圖／陳仁義

他並表示，投資興建彰濱新廠除了擴充產能，提升研發能力外，在廠房的設計與及設備的研發皆加入了綠能元素，其中，在設備研發方面，特別以熱能回收為設計核心，藉以降低耗能節省成本，同時，透過合作開發設備與新型設備的引進，結合自動化、大數據與AI智能科技做即時連結與監控，並透過內建回饋系統大數據分析整合生產，進而達到良率提升、彈性人力製造、降低成本、精微生產、綠化節能及高效產出的目的，共同為傳統金屬產業開創高值精微製造的新紀元。

曾滄龍並指出，「環保、綠能、熱回收」是該公司智能化熱處理整廠設備的核心設計功能，現並已榮獲德、日、美、台、大陸等多國發明專利肯定，且是一套可依需求客製化組合的智動化設備，產能較傳統設備高達4倍以上，能廣泛運用於金屬高階熱處理加工，該設備也是全世界第一套生產燃料電池的節能減碳氧化爐，且早於2016年即已獲得粉末冶金知名大廠台灣保來得公司的肯定引進採用。

金元達總經理曾滄龍家族成員齊心協力專業分工，將帶領金元達邁向成為全球化企業集團。圖／陳仁義

曾滄龍說，目前燃料電池產業屬於剛起飛的新興產業，對於生產設備需求預估每年將有20~30％的成長率，市場也將逐年擴大，目前金元達主要目標市場將以歐、美、日為主，下一階段則將投入大陸市場的經營。

為了追求企業的永續經營及強化經營內涵與企業競爭力，該公司並已擬定股票上市櫃計畫，初步預計於2026年股票上櫃，2028年轉上市。