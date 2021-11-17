大銀研發創新實力雄厚 勇奪國家產業創新獎

大銀微系統（4576）以研發技術與創新能力見長，深受評審團與各界專家學者的肯定，獲得第七屆國家產業創新獎最高榮譽「卓越創新企業獎」。大銀在創立之初，就以研發創新與自有品牌為企業永續經營主軸，協助客戶進行轉型升級，成為工業4.0最佳夥伴，研發團隊多年來秉持「節能、環保、高效能」的目標進行產品與製程設計開發，提升台灣產業在全球的競爭力，也為地球環境永續貢獻一己之力。

大銀微系統是台灣高階直驅技術領先品牌，也是全球半導體奈米級定位平台最大製造者，世界前三大半導體領導設備廠都是大銀的客戶，目前是台灣唯一、亞洲唯二能生產Torque Motor迴轉工作台的專業製造廠。大銀與上銀共屬品牌「HIWIN」，深耕台灣，佈局全球，通路涵蓋80多個國家。透過全球資源整合與國外實驗室及國內外產學技術合作，保持在驅動與控制技術的領先，提供運動控制完整解決方案，為客戶創造附加價值，目前是全球半導體、面板、Micro LED、5G、電動車、PCB、智慧自動化與高階工具機等高精度要求產業之策略夥伴首選。



大銀超薄型直驅馬達。圖／大銀公司提供

大銀連續多年名列經濟部智慧財產局法人獲證百大排行榜，榮獲科技部頒發之前瞻創新獎與產業貢獻獎肯定，亦榮獲全球領導半導體與電子設備商頒發最佳供應商獎。2020年研發經費佔營業額14％，已取得575件專利，歷年累計共獲得20件台灣精品獎，其中有3件金質獎與5件銀質獎的殊榮，2021年以「超薄型直驅馬達」坐銀望金，角逐第30屆台灣精品金質獎。

2021年啟動接班計劃，上銀創辦人卓永財總裁正式交棒，由卓秀瑜擔任董事長，雖然正值新冠肺炎疫情與美中貿易戰影響全球經濟的嚴峻時期，卓秀瑜董事長接棒承擔重任，帶領大銀全體同仁迎接挑戰，營收與獲利持續成長，2021年榮獲多項國家級大獎項定。她就任以來重視員工福利及企業社會責任，出版第一本企業社會責任報告書，堅守公司CSR核心價值「永續經營、持續創新、綠色環保與社會共融」，秉持追求企業茁壯之時，也要帶領產業發展，回饋社會與這塊土地。