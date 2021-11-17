「神助移動」打造專利無軌移動貨架系統 大幅增加1倍以上倉庫儲存量

隨著近年地價、房價及原物料價格不斷飆升，民眾買房負擔越來越大，而針對有貨物儲存需求業者而言，更是越來越難負荷倉庫空間成本。為解決這難題，台灣第一空間規畫倉儲設備業者「神助移動」提出解決方案，開發多項專利「無軌移動貨架」，以解決惱人土地坪效不佳等問題，證實空間移動才是未來。

相較於傳統軌道型移動櫃，易發生作業危害及脫軌故障、環境不易清潔等問題，「神助移動」將原有物料架結構改良成無軌移動貨架系統(專利證號 M599798 號)，可提高坪效，且使用最少土地面積完成最大儲存量，藉由減少土地資本支出降低道路面積公設比，密集式儲存空間運用，才能真正提昇貨物儲存量，讓有大量儲存需求環境電子業與醫藥業者，皆能擁有安全、高坪效、乾淨倉儲物料架儲存空間。

無軌移動貨架標榜多項優勢，如可配合高空揀料車作業，讓儲存空間向上發展最大化，同時傳統移動櫃亦可改裝，來實現安全無風險作業環境；此外，因免安裝軌道，所以不會破壞地面，讓環境更容易維護清潔，人員進出安全不會發生絆倒危險。

高鋼價時代已來臨，神助移動為環保盡一份心力，優先為中小企業設置租賃專區，提供無軌移動貨架租賃，讓中小企業減輕倉儲作業空間各式物料架建置成本。

神助移動指出，目前使用無軌移動貨架系統主要客戶群如電子業、醫藥生技業、圖書館、銀行、醫院、保險公司等企業，擁有大量文件檔案、原料、半成品、線邊倉等不同型式物品儲存需求，同時也能獲得儲存空間安全與提升環境品質；神助移動多年來也為Google、XPO、Siemens外商服務，深獲客戶信賴，產品品質與作業安全，亦深獲客戶肯定。

美商電子零件倉庫。圖／神助移動提供

友霖生技醫藥自2008年成立於雲林虎尾科學園區，因業務成長，加上疫情影響，使得製藥原料庫存需求大幅提高，加上儲藏藥品倉儲環境需穩定控制在攝氏23~25度、濕度40~50％範圍內，對於空氣對流性要求甚高，找上「神助移動」提出需求後，決定聽從專業建議，建置搭配空調廠商共同整合出最佳出風及抽風口配置方案的電動移動式貨架，為該公司增加一倍以上倉儲量，節省人力作業成本與電費。

友霖生技醫藥感謝神助移動的專業，未來期望能繼續長期進行合作保修計畫，以確保電動貨架設備狀況穩定，並讓倉儲作業永保順暢。

聞名全球的台灣知名瓷器品牌「法藍瓷」，也是「神助移動」客戶之一，「法藍瓷」創立至今長達20年，開創大量商品品項與數量，原倉儲空間隨公司規模不斷擴大而四處增設，卻導致倉儲管理作業日益混雜影響效率，加上舊有倉儲坪數總計約1,100坪，但新倉庫面積僅約550坪，因接受「神助移動」建議，將商品改為「立體儲存」設計以取代原有「落地存放」規劃，徹底解決法藍瓷長年揀貨、盤點作業上困難與耗費人工成本，同時也因採分層存儲設計，能避免貨品直接往上堆疊而產生倒塌危險，不僅提高作業安全性，人員透過堆高機操作貨品進出，還能節省原本必須靠徒手搬運之大量人力，為整體運營創造更佳效率。