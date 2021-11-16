中日店舖設備 創業開店神隊友！

產品要賣得好，不但商品本身品質要佳，店舖裡的商品陳列、擺設也非常重要！位於台中霧峰的中日店舖設備公司，專為店舖開店的設備做設計、製造，不管是便利商店、藥局，抑或是超級賣場，如何使店內貨架擺設與商家整體環境完美結合，創造出一格舒適又能產生實際消費行為的環境，是中日店舖成立超過三十年，持續突破及成功的祕訣。

中日店鋪設備股份有限公司位於台中市霧峰區的廠房，占地約700坪。圖／業者提供

中日店舖擁有千家以上的店舖設備規劃設計經驗，可依客戶需求提供實用兼具美觀的開店設備用品，如展示架、促銷價、收銀櫃臺、營業備品，客戶群涵蓋食衣住行育樂，如誠品書局、愛買、小北百貨、德芳藥局、全家便利商店…等，商品及合作業者種類繁多，不勝枚舉，可以說是你我日常所用的產品，幾乎都經由中日店舖專業團隊量身打造的陳列架上拿取過。

完整開店設備規劃 模組化設計高靈活運用

中日店舖經理曾志行表示，許多小型業者不像連鎖業者一樣擁有屬於自己的開店設備規劃，但透過中日店舖專業團隊，即可快速整合客戶的商品特色與賣場主題，做出展現特色及凸顯產品價值的營業用相關設備。不僅如此，中日店舖更將各個大小商家的展示架做模組化設計，依不同業者的需求，搭配各類模組，來達到客製化且靈活運用的效果！

2020年台灣五金展於台中國際展覽館盛大展開，參觀人潮絡繹不絕。圖／業者提供

多角化經營 代工研發各式金屬加工品 創造新商機

企業要持續成長，必須走上多角化經營的道路。中日店舖近年來經營模式逐漸朝橫向發展，在原有的金屬加工製造技術及專業人員技術上，與其他產業業者OEM、ODM合作開發出更多不同類型的產品，如升降桌、日本救災式馬桶、RO機架等，只要是金屬加工可以做得出來的產品，中日店舖無所不做。如此高品質又高市佔率，則歸功於專業的設計與研發團隊，該公司已取得ISO 9001-2015品質認證，從進料到製程都嚴格把關，提供客戶最好的產品品質。期望未來在產品品質及服務上，創造出難忘、差異化的消費者體驗！