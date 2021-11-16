鼎新機聯網APP應用 幫企業維持健康的產能利用率

隨著市場需求及訂單回升，零組件、自行車、網通等行業製造大廠紛紛表達增長可期。但滿手的訂單卻因為缺料、缺櫃等市場挑戰使得機會與風險並存。為使企業維持健康的產能，不成為營運增長的瓶頸，鼎新電腦近年來已導入逾百家製造業「設備聯網APP」方案，企業只要將產線機台數據以機聯網方式連上雲端，不需投入購置新機台成本，即可快速實現設備進度及健康管理等效益。

需求轉換如何接招 降低停機風險穩贏單

市場需求變化影響商業模式，企業一再面臨少量多樣與規模化生產的挑戰，加上先進製造國家與新興製造國家的競爭日益激烈，「智慧製造」成為各國製造業所祭出因應的一帖良藥。透過物聯網、大數據、AI技術，企業寄望能達到提升品質、降低成本、快速交期，具備彈性化生產能力，進而提高贏單勝率，搶占市場。

事實上，國內企業設備管理的自動化水準與複雜度越來越高，維修保養難度與運營成本也隨之上揚。在耗時缺工的產業現況下，一旦發生設備故障停機，輕則導致半成品報廢，重則產線停擺、影響商譽，對企業營運將形成重大威脅。

快速導入免停機 打造智慧製造新捷徑

對許多中小製造業而言，雖然邁向智慧製造是大勢所趨，受限於投入成本與回收速度的考量，仍然是知易行難。針對中小企業智慧製造發展瓶頸，鼎新工業APP以輕量化、即時化、易拓展、易操作為訴求。透過設備聯網的數據採集，即時了解工廠的運作狀況。聚焦特定場景小型應用，並以「訂閱制」收費模式，針對機台數量、使用需求選擇功能模組，減輕企業高額軟體費用的負擔。以APP即時數據隨時監控，快速反饋異常狀況，降低機台突發故障率，隨時隨地為產線做「健檢」。

基於工業互聯網的微服務架構，工業APP方案能夠符合與對應不同行業特性與需求，例如機加工與塑膠射出成型廠。並依照不同職能，提供不同服務模組。介面操作簡單，現場工作人員能夠快速上手，減少教育訓練以及操作錯誤的成本。

導入逾百家、千台設備 實現設備稼動改善與延緩折舊

鼎新電腦工業APP已超過百家企業導入，逾千台設備完成串聯，以專案化方式協助企業達到可視化效益。以某家專業生產及銷售數控車床、銑床、磨床、儀錶機床企業為例，該公司面臨設備異常處理不即時、人員績效不易管理，以及生產執行狀況不易掌控等問題。專案完成後，該公司機床的綜合利用率提升15%、生產計畫達成率提高10%，也提高了訂單交期的保證能力。並實現對機台的關鍵零組件進行電子化點檢，避免事後補帳，也提升點檢人員的效率。

『設備點檢』和『保養計畫』的資料數據立即在APP呈現，更迅速即時找出異常問題。圖／鼎新電腦提供

掌握機台健康等同掌握工廠印鈔機，若能提前預知機台健康狀況，就能降低機台突發狀況的風險與成本。透過鼎新電腦工業APP，助力企業精準進行維修保養，快速判斷設備問題，延緩設備折舊與攤提年限。減少異常處理與待機時間，讓原訂排產計畫能順利進行，顯著改善設備稼動與品質良率。

實現數據驅動分析，走出轉型瓶頸，為企業裝上智慧製造的加速器。

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