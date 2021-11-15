台北市儀器公會召開大會 宣佈舉辦儀器展

台北市儀器商業同業公會於11月12日假格萊天漾大飯店，召開第二十屆第二次會員代表大會，由理事長賴奇南主持，會中宣佈明（111）年續辦「台北國際儀器展」。

賴理事長表示，現今科技發達，很多報告結果都會參考各項數據評估，而這數據來自於儀器，特別是5G時代的來臨，任何事物都要講求專業儀器來檢測分析數據，因此，台北市儀器公會每三年舉辦一次的「台北國際儀器展」，明（111）年將於10月28日至31日舉行4天，歡迎相關業者踴躍參加共襄盛舉。

「台北國際儀器展」是國內歷史最久、規模最大的專業儀器大展，也是國內儀器界的一大盛事。展出內容包羅萬象，涵蓋醫療、理化、科學、測量、環保、電子、試驗、量測、度量衡、分析、實驗室設備、器材及週邊產品等。歷屆都受到國內外業界的重視，特別是日本、韓國、泰國及中國大陸都曾組團前來參展或參觀。

數位科技的浪潮讓產業面臨巨大的改變，多數企業決策者皆認為，人工智慧技術引領企業做數位轉型是當務之急，儀器公會為協助會員企業善用政府輔導資源，早日達成數位化及智慧化，特邀請資訊工業策進會數位服務創新研究所蕭淑玲組長在會場解說輔導措施，並瞭解會員企業數位化程度及AI技術應用需求。