maxon推出輕巧隱形e-bike系統

maxon全新BIKEDRIVE Air：輕巧隱形的電動自行車系統，整合中置馬達、電池和控制元件

maxon驅動模組已讓第一架NASA火星直昇機順利起飛，現在更讓自行車騎士能悠遊追風。經過多年持續研發，maxon全新推出 BIKEDRIVE Air：其為一款輕巧隱形之電動自行車系統，整合中置馬達、電池和控制元件。有了這套系統，可以打造出最輕盈的競賽用自行車、礫石公路車和都會自行車，甚至是登山越野車。首位合作夥伴製造的車輛即將在今年上市。

e-bike正在持續征服城市、郊區和山地。目前市面上許多既有的產品，雖然能夠提供強大的動力支援，但重量卻讓系統難以負荷。驅動專家maxon希望能改變這樣的情形，正式推出BIKEDRIVE Air隱形e-bike系統，其中內建的電池重量僅3.5公斤，讓自行車製造商可以將這套系統輕鬆地整合到修長的車架中。

由於模組體積精簡，因此可以加裝在競賽自行車、礫石公路車、都會自行車、兒童或登山自行車等各式各樣的車架結構中。例如在 11 公斤以下的電動競賽自行車和16公斤以下的電動全避震登山越野車型上。

maxon將60年來從電動馬達、減速機和電子系統的研發生產中獲得的經驗，投入在BIKEDRIVE Air系統。其中，中置馬達將成為e-bike的心臟，可以提供30 Nm的扭力，讓騎士們能夠體驗到靈活且舒適的騎乘感受，在背後發揮作用的，正是一套獨一無二的飛輪技術。這套系統只有在必要時才會啟動支援，帶來一股如乘風而馳的助力。

前職業登山自行車選手暨車隊經理Ralph Näf測試 BIKEDRIVE Air馬達。圖／maxon motor提供

輔助電池讓續航里程加倍

從外觀上來看，該組e-bike驅動模組幾近隱形，除非特別注意到已整合在車架上管不顯眼的操作元件時，才能發現這輛自行車所蘊含的力量。所採用的250 Wh電池，也優雅地與車架下管融為一體。此外，還可以搭配一組輔助電池，雙倍延長續航里程。

自行車騎士還可以依照個人需求，獨立調整動力輔助程度，並且能夠隨時查看重要數據。為此，maxon開發了專用的maxon Connect 應用程式。騎士們可以透過ANT+ 或藍牙（BLE）輕鬆地連結其他裝置，例如Garmin、Sigma、o-synce等， maxon也針對經銷商提供額外的服務應用程式。

自今年夏季起，maxon將優先供應BIKEDRIVE Air系統給全球自行車製造商，並提供諮詢服務。首位合作夥伴正著手將該套驅動模組安裝在他們最新的自行車系列產品中，預計在今年上市。

更多資訊和聯絡方式：http://www.maxonbikedrive.com