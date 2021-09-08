聯盛中走絲線切割機 模具加工業首選品牌

聯盛機電公司「金屬/非金屬中走絲線切割機」 接單旺 價格、性能、服務擄獲客戶好評不斷，模具加工業首選品牌；熱銷機種還包括DNC細孔放電加工機、牙攻去除機等

模具加工業今年來景氣明顯復甦，推升中走絲線切割機訂單需求熱 絡。中走絲線切割機第一品牌也是市占率最高的「聯盛機電公司」， 自4月在本報台南機械展的報復性看展人潮挹注下，接獲中南部客戶持續下單，擺脫1年前的無薪假谷底，景氣開始翻揚。

熱銷機種還包括：金屬／非金屬中走絲線切割機、DNC細孔放電加 工機、迷你放電加工機，牙攻去除機等。

聯盛機電在中走絲線切割機研發上不斷的精益求精，開發出切割材 料－非金屬材質也能加工，並且可以解決客戶在生產製程問題，設備 外觀也改款升級，更具魅力，不僅耐用性提升，機台也較不占空間，持續以相當超值的價格、性能、服務擄獲客戶好評不斷，是國內模具加工業者優選的加工利器。

「LT-45非金屬線切割機」，對於非金屬材料切割廠來說是一大福 音，不再受限於被加工材料必須要能「導電」的材料，可切割材料範 圍擴大至石墨、塑鋼、樹脂板、玻璃纖維板、橡膠板、陶瓷、光學玻 璃、金屬非金屬複合材料、半導體材料等均可切割成形，堪稱是線切割機加工領域的一大突破，嘉惠許多加工廠。

近年新開發的「DNC細孔放電加工機」，也陸續接獲來自中國、菲律賓及馬來西亞等國際訂單。聯盛公司總經理梁鴻敏透露，隨著航太、火力發電之渦輪引擎加工，3C電子產品之加工需求漸長，估計後續 訂單持續看好。

「DNC細孔放電加工機」可加工孔徑0.2～3.0mm之導電材料，經實 測最小可加工孔徑達0.15mm，已經突破許多加工限制，並在超硬合鋼金、球面、斜面等工作物皆可加工。採六軸ATC自動換刀，自動電擊 交換16支刀(最多可配置32支刀)，在多孔連續加工時，可用時間預設加工深度，簡單且容易操作。

此次與工研院研發最新Ether CAT網路控制系統，以及觸控螢幕，使用控制及維修都相當的便捷。黃、紅銅管電極皆可使用，高速加工、無毛邊產生，工作臺採用永不生鏽鋼材，並且使用「清潔水」低成 本，無公害，符合CE安全規範。

「牙攻去除機」則能快速解決牙攻斷裂、鑽頭斷裂之惱人問題，採 用電蝕原理去除折斷刀具，非接觸加工，機身和爪頭部份全為白鐵材 質，本體採強力磁性底座，直接吸附於工件，去除折斷在工件中的各種直徑的絲錐、鑽頭、絞刀、螺釘、塞規等工具或刀具。

聯盛機電總經理梁鴻敏表示，全機關鍵組件皆採用進口品牌，以確保精度、壽命與品質，操作簡單。此機強大功能還包括：可深度設定功能，當加工深度完成自動停止；採最新取樣迴路速度，讓速度增3 0％；夾頭可中心出水功能和工作液幫浦，讓速度增加50％；工作機頭可角度調整，可側向加工。